От дилера до лидера. Компания «Комплекс Агро» расширяет производство и предлагает уникальные образцы современной сельхозтехники

По итогам 2021 года барнаульская компания «Комплекс Агро» заняла лидирующее место в России по производству и продажам оборудования для сушки и хранения зерна. Только норий, предназначенных для транспортировки зерна в составе технологических линий, было выпущено 650 штук. Предприятие, которое начинало свою историю как дилер иностранной техники, давно провело импортозамещение и сейчас само выпускает образцы, конкурирующие по своему качеству с импортными аналогами.

1-е место по экономическим показателям в регионе в своей отрасли по итогам 2021 года, по данным «СБИС».

Расширение производства

Масштабы производства предприятия «Комплекс Агро» говорят сами за себя — общая площадь производственных помещений составляет 20 тыс. кв метров. Здесь сконцентрированы более 100 станков, в том числе более 40 из них — с числовым программным управлением. Освоена технология импульсной сварки, что в сочетании с уникальным 3D лазерным труборезом, которому нет аналогов в Сибири, позволяет выйти на качество импортных аналогов и даже превзойти его.

Собственное производство компания «Комплекс Агро» организовала относительно недавно — в 2016 году. И за это время сумела оснастить свою производственную базу современным, передовым оборудованием.

В настоящий момент предприятие работает над расширением производственных площадей и собственного производства, наращивая из года в год свой потенциал.

Новые образцы техники

На сегодняшний день «Комплекс Агро» — один из самых крупных российских производителей сельхозтехники, а продукция компании давно завоевала доверие аграриев не только в России, но и за ее пределами. Для понимания: только в нашей стране оборудование компании поставляется в более чем в 65 регионов.

Под брендом «Комплекс Агро» выпускается широкий модельный ряд сельскохозяйственной техники — от удобрения почвы до хранения зерна. Все производится своими руками.

Оборудование. Фото Дмитрия Лямзина

В 2012 году была установлена и запущена первая за Уралом зерносушилка на газе. На сегодняшний день это оборудование востребовано в Алтайском крае.

Те предприятия, что ими уже пользуются, подтверждают: зерносушилки «Алтай» превосходят зарубежные аналоги, подходят для зерновых, зернобобовых и масленичных культур, а также позволяет сушить семенной материал.

По России и в странах ближнего зарубежья в эксплуатации находятся более 500 единиц этой техники. Это самый высокий показатель среди производителей.

Что же касается экономии, то проведенные в 2020 году исследования показали: зерносушильные комплексы «Алтай» не только надежны и производительны, но еще и выгодны в своей эксплуатации.

В Алтайском крае зерносушилки на газе в 2019 году сэкономили своим владельцам 1 млрд рублей, если сравнивать с традиционным дизельным топливом. Согласитесь, сумма существенная.

Зерносушилка «АЛТАЙ-85». Компания «Комплекс Агро»

2020 год для компании ознаменовался новейшей разработкой: была создана обновленная зерносушилка «АЛТАЙ-85». Ее параметры впечатляют: только высота достигает почти 15 метров.

Эта модель адаптирована для работы в морозы до -30 градусов, а ее производительность составляет до 85 тонн в час. Такие мощности агрегата сразу заинтересовали элеваторы и крупные хозяйства, которым необходим большой объем хранения и сушки зерна.

Универсальный прицеп для внесения жидких удобрений. Компания «Комплекс Агро»

В компании «Комплекс Агро» понимают: алтайская земля требует заботы и внимания. Поэтому предприятие разработало прицеп для внесения жидких удобрений с ликвилайзером. В текущем году получен патент на данный агрегат. Оборудование уже облегчило труд многих аграриев в Алтайском крае краю. В текущем году поставлено более 250 прицепов и 100 ликвилайзеров.

Ликвилайзер — это особый аппарат. Он предназначен для точечного внесения жидких удобрений высокого качества, в соответствии с новейшими техническими стандартами.

Состоит из прочной рамы с колесами инъекций. С помощью длинных игл на колесах инъекции вводят жидкость на нужную глубину в почве, благодаря чему эффективность введенных жидких удобрений становится значительно выше.

Ликвилайзер. Компания «Комплекс Агро»

Ближайшие перспективы

В компании «Комплекс Агро» уверенны: кризис — не время застоя, а повод для действий. В виду резко изменившихся обстоятельств, предприятие активно ведет плановый переход на альтернативных поставщиков комплектующих, а также самостоятельно осваивает производство части из них.

Это позволяет даже в сложных экономических условиях работать слаженно и своевременно.

Результат такой работы в скором времени увидят аграрии Алтайского края. На подходе новые передовые разработки, которые пока находятся на этапе полевых испытаний в хозяйствах. Одно из них — культиватор полосовой обработки Strip-till, ранее в России не производившийся.

Еще одни пример успешного импортозамещения от компании «Комплекс Агро».

В связи с ростом производства и запуском нового направления — производства зерно­очистительных машин — введен в эксплуатацию новый сборочный цех зернотранспорта и зерноочистительного оборудования площалью 1500 кв. м, что позволило увеличить производственные мощности в 2,5 раза, создать и предоставить новые рабочие места более чем для 40 сотрудников.

Запуск нового цеха площадью 1500 кв. м. Фото Дмитрия Лямзина

Факты «Комплекс Агро» занимает лидирующую позицию по произ­водству норий в России в 2021 году — более 650 штук.

Лидер по произ­водству и отгрузкам зерно­сушилок в России.

Единственный производителей силосов за Уралом.

Более 20 000 кв. м производственных площадей.

Более 40 станков с ЧПУ.

Единственный в Сибири 3D лазерный трубо­рез.

Технология импульс­ной сварки.

г. Барнаул, ул. Никитина, 163

+7 (3852) 72-00-45

kompleks_agro@mail.ru

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