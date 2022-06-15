От дилера до лидера. Компания «Комплекс Агро» расширяет производство и предлагает уникальные образцы современной сельхозтехники

Расширение производства
Масштабы производства предприятия «Комплекс Агро» говорят сами за себя — общая площадь производственных помещений составляет 20 тыс. кв метров. Здесь сконцентрированы более 100 станков, в том числе более 40 из них — с числовым программным управлением. Освоена технология импульсной сварки, что в сочетании с уникальным 3D лазерным труборезом, которому нет аналогов в Сибири, позволяет выйти на качество импортных аналогов и даже превзойти его.
Собственное производство компания «Комплекс Агро» организовала относительно недавно — в 2016 году. И за это время сумела оснастить свою производственную базу современным, передовым оборудованием.
В настоящий момент предприятие работает над расширением производственных площадей и собственного производства, наращивая из года в год свой потенциал.
Новые образцы техники
На сегодняшний день «Комплекс Агро» — один из самых крупных российских производителей сельхозтехники, а продукция компании давно завоевала доверие аграриев не только в России, но и за ее пределами. Для понимания: только в нашей стране оборудование компании поставляется в более чем в 65 регионов.
Под брендом «Комплекс Агро» выпускается широкий модельный ряд сельскохозяйственной техники — от удобрения почвы до хранения зерна. Все производится своими руками.
В 2012 году была установлена и запущена первая за Уралом зерносушилка на газе. На сегодняшний день это оборудование востребовано в Алтайском крае.
Те предприятия, что ими уже пользуются, подтверждают: зерносушилки «Алтай» превосходят зарубежные аналоги, подходят для зерновых, зернобобовых и масленичных культур, а также позволяет сушить семенной материал.
По России и в странах ближнего зарубежья в эксплуатации находятся более 500 единиц этой техники. Это самый высокий показатель среди производителей.
Что же касается экономии, то проведенные в 2020 году исследования показали: зерносушильные комплексы «Алтай» не только надежны и производительны, но еще и выгодны в своей эксплуатации.
В Алтайском крае зерносушилки на газе в 2019 году сэкономили своим владельцам 1 млрд рублей, если сравнивать с традиционным дизельным топливом. Согласитесь, сумма существенная.
2020 год для компании ознаменовался новейшей разработкой: была создана обновленная зерносушилка «АЛТАЙ-85». Ее параметры впечатляют: только высота достигает почти 15 метров.
Эта модель адаптирована для работы в морозы до -30 градусов, а ее производительность составляет до 85 тонн в час. Такие мощности агрегата сразу заинтересовали элеваторы и крупные хозяйства, которым необходим большой объем хранения и сушки зерна.
В компании «Комплекс Агро» понимают: алтайская земля требует заботы и внимания. Поэтому предприятие разработало прицеп для внесения жидких удобрений с ликвилайзером. В текущем году получен патент на данный агрегат. Оборудование уже облегчило труд многих аграриев в Алтайском крае краю. В текущем году поставлено более 250 прицепов и 100 ликвилайзеров.
Ликвилайзер — это особый аппарат. Он предназначен для точечного внесения жидких удобрений высокого качества, в соответствии с новейшими техническими стандартами.
Состоит из прочной рамы с колесами инъекций. С помощью длинных игл на колесах инъекции вводят жидкость на нужную глубину в почве, благодаря чему эффективность введенных жидких удобрений становится значительно выше.
Ближайшие перспективы
В компании «Комплекс Агро» уверенны: кризис — не время застоя, а повод для действий. В виду резко изменившихся обстоятельств, предприятие активно ведет плановый переход на альтернативных поставщиков комплектующих, а также самостоятельно осваивает производство части из них.
Это позволяет даже в сложных экономических условиях работать слаженно и своевременно.
Результат такой работы в скором времени увидят аграрии Алтайского края. На подходе новые передовые разработки, которые пока находятся на этапе полевых испытаний в хозяйствах. Одно из них — культиватор полосовой обработки Strip-till, ранее в России не производившийся.
Еще одни пример успешного импортозамещения от компании «Комплекс Агро».
В связи с ростом производства и запуском нового направления — производства зерноочистительных машин — введен в эксплуатацию новый сборочный цех зернотранспорта и зерноочистительного оборудования площалью 1500 кв. м, что позволило увеличить производственные мощности в 2,5 раза, создать и предоставить новые рабочие места более чем для 40 сотрудников.
Факты
- «Комплекс Агро» занимает лидирующую позицию по производству норий в России в 2021 году — более 650 штук.
- Лидер по производству и отгрузкам зерносушилок в России.
- Единственный производителей силосов за Уралом.
- Более 20 000 кв. м производственных площадей.
- Более 40 станков с ЧПУ.
- Единственный в Сибири 3D лазерный труборез.
- Технология импульсной сварки.
г. Барнаул, ул. Никитина, 163