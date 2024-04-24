От посева до отгрузки. Алтайская компания более 15 лет обеспечивает комбикормом предприятия России

Надежное предприятие
За 16 лет «Сибирская кормовая компания» зарекомендовала себя как надежное предприятие, которое обеспечивает качественным продуктом птицефабрики, животноводческие предприятия, свиноводческие комплексы, оленеводческие хозяйства. Причем как крупные, так и из сферы мелкой и средней торговли.
— Александр Александрович, расскажите, что на сегодняшний день представляет собой ваша компания.
— Сегодня «Сибирская кормовая компания» — это стабильное производство, на котором трудятся 65 человек. Предприятие расположено в поселке Гордеевском, и его по праву можно назвать градообразующим: большинство сотрудников — местные жители.
Нашу продукцию закупают во многих регионах, но особым спросом пользуется она у потребителей Камчатки, Южного Сахалина и Владивостока, где ограничено производство собственного зерна.
Хорошо оснащенная техническая база нашего предприятия позволяет максимально оперативно осуществлять отгрузку товара из мест хранения в вагоны и автотранспорт. По желанию заказчика мы можем расфасовать продукцию в мешки или отгрузить россыпью.
— Какие конкурентные преимущества есть у вашего бизнеса?
— Нашим главным преимуществом, думаю, можно считать тот факт, что мы практически ничего не закупаем. Производство имеет собственный полный цикл начиная от выращивания сельскохозяйственных культур: пшеница, ячмень, овес, горох, чечевица, соя, рапс и гречиха.
Практически все культуры, за исключением масличных и бобовых, затем идут на производство комбинированных кормов. Всего мы засеиваем более 6 тыс. га земельных угодий — это самая большая площадь в районе.
В итоге себестоимость конечного продукта за счет собственного производства оказывается ниже, чем у конкурентов.
— Как вам удается удерживать качество на достойном уровне?
— Серьезно помогает в этом наличие собственной лаборатории. Исследования позволяют не только гарантировать качество конечной продукции, но и проверять входящее сырье и компоненты на соответствие стандартам и нормам.
Технологическая и производственная база позволяет изготавливать комбикорма по научно обоснованным рецептам. Для наших партнеров это гарантия максимальной эффективности при кормлении животных. Кроме того, рецептуру комбикорма мы согласовываем с заказчиком: кому-то нужно кормить коров, а кому-то — птицу или поросят.
Завод может произвести 300 тонн кормов в сутки, однако объемы зависят от конкретных заказов. В любом случае главными принципами для нас остаются качество и индивидуальный подход к каждому покупателю.
— Каких успехов предприятию удалось добиться в 2023 году?
— Раньше мы продавали непереработанное зерно на мельнице, сегодня же все выращенное и убранное зерно оставляем только для собственной переработки. Вся необходимая техника, оборудование и складские помещения для этого есть.
В период с 2020 по 2023 год ввели в эксплуатацию новый мехток (цех очистки и подготовки сырья) с новейшим оборудованием, пять складов общим объемом 7 000 кв. м, поэтому услугами элеваторов не пользуемся.
Также у нас есть своя сушилка на газовом топливе, которая очень помогла производству во время прошлогодней «влажной» уборочной кампании.
— На реализацию таких масштабных проектов требуется немало средств. Как вам удается решать финансовые вопросы?
— Мы уже давно и плотно сотрудничаем с «Сибсоцбанком». Это наш основной и надежный партнер. На мой взгляд, у него есть несколько преимуществ, которые лично для нас являются решающими.
Во-первых, это местный банк, который знает специфику Алтайского края как сельскохозяйственного. И это большой плюс. Во-вторых, работать с ним очень просто: все условия прозрачны, а сроки одобрения быстрые.
В прошлом году мы инвестировали в покупку сельскохозяйственной техники: приобрели два комбайна, тракторы и другое оборудование на сумму порядка 70–80 млн рублей. В том числе при поддержке «Сибсоцбанка».
— Чувствуется, что вы с большой любовью говорите о своем бизнесе. Какие у вас планы на 2024 год?
— В 2024 году хотелось бы в первую очередь поддерживать те же темпы производства. Многие предприятия жалуются на дефицит кадров, нас он тоже затронул. Сейчас важно поддерживать тех сотрудников, которые у нас уже работают. Поэтому мы регулярно повышаем заработную плату и планируем увеличить ее и в этом году.•
Сибирская кормовая компания
Пр. Калинина, 30/5
Тел. +7 (3852) 28-96-42
«Сибсоцбанк» ООО
Барнаул, пр. Ленина, 61-а
Тел. +7 (3852) 37-02-01
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