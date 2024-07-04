От мала до велика
На «Дне поля» будут представлены как ведущие крупные холдинги, так и небольшие молодые предприятия, занимающиеся переработкой сельхозсырья и производством натуральных продуктов питания.
«Алтайские компании представят гостям агрофорума алтайские сыры, мед, мясные деликатесы, полуфабрикаты, растительные масла, травяные чаи, крупяные, макаронные и кондитерские изделия, пантовую и фитопродукцию, безалкогольные напитки. На выставке будет представлена продукция более 50 предприятий, включая новинки», — рассказал Александр Большаков.
Никуда без знаменитых алтайских сыров. Их представят компании «Киприно», «Рикон», Барнаульский молочный комбинат, Логовская сыроварня и «Золотые сыры Алтая». Также на их стендах можно будет попробовать и приобрести масло сливочное, масло гхи (разновидность очищенного топленого масла — Прим. ред.) и кисломолочную продукцию. Конечно, эти компании будут также нацелены на переговоры с сельхозтоваропроизводителями по вопросам сотрудничества.
Региональный бренд «Алтайский мед» представит «Мед Алтая», который также презентует травяной чай и медовую халвинку.
Компания «Алтария» покажет спреи из растительных масел — подсолнечное, тыквенное, льняное, кедровое. «Специалист» также презентует растительные масла, а еще протеиновые коктейли, витаминный кисель с тыквой и псиллиумом, тыквенный напиток матча латте, муку из орехов и семян, каши быстрого приготовления и многое другое.
Компания «Образ жизни» представит на агрофоруме зеленую гречку, правильные гарниры, мюсли и наборы для похудения. Появятся и новинки — «правильные супы» и «правильные завтраки».
Утолить жажду помогут стенды Барнаульского пивоваренного завода, «Бочкарей» и компании «Витамин Продукт». Гостей будут ждать безалкогольные газированные напитки, квасы, изотоники, лимонады, соки и нектары на основе облепихового сока. Предприятия представят как традиционный ассортимент, так новинки этого года.
Продукты на основе алтайского трав и ягод — чаи, быстрорастворимые морсы, кисели, предложит Алтайская чайная компания.
Алейскзернопродукт представит на выставке весь ассортимент производимой продукции, бакалейную продукцию «Алейка» и корма для домашних животных.
Птицефабрика «Комсомольская» представит основной продукт — высококачественное куриное яйцо, а также новый продукт — органические удобрения под ТМ «Доброкур».
Второй год подряд в агрофоруме принимает участие «Раковая ферма Алтая», которая удивит посетителей живыми австралийскими красноклешневыми раками. Компания планирует продавать мальков.
Всеми любимые стейки из мраморной говядины будут и в этом году. Кооператив «Дружба» представит стейки и тушенку из мраморной говядины, колбасные изделия, копчености и «техасский смокер» (мраморную говядину, томленую в смокере 10 часов).
Колбасные изделия представит одно из старейших мясоперерабатывающих предприятий региона — Каменский мясокомбинат «Восход».
Алтайский крайпотребсоюз покажет продукцию из местного сырья, в том числе хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные консервы, а также деликатес соленый папоротник.
На ярмарке «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» будет представлена пантовая и фитопродукция от компании «Пантопроект».
«Алтайские закрома» угостят сладостями: печеньем, зефиром, пряниками.
На уличной площадке возле павильона гости форума смогут попробовать мороженое «Русский холод» от крупнейшего производителя этого лакомства в стране, компании «Алтайхолод».
Подробнее с новинками можно будет познакомиться непосредственно на выставке ив соцсетях Алтайпищепрома.
«В предыдущие годы площадка была достаточно популярной, ее посетили несколько тысяч человек, в том числе представители делегаций из других регионов и стран, — отметил глава Алтайпищепрома. — Участники отмечают широкие возможности форума для прямой работы с потребителями и поставщиками сырья. Презентация на столь масштабном отраслевом форуме, несомненно, укрепляет узнаваемость наших региональных брендовых продуктов».
Как промышленность вкладывается в продукты
Александр Большаков подчеркнул, что в данный момент немало сил брошено на обеспечение продовольственной независимости страны. Это решается путем наращивания объемов производства, расширения ассортимента продуктов питания и ускоренной реализации политики импортозамещения.
Ежегодно предприятия отрасли реализуют различные проекты — от масштабных реконструкций до текущих преобразований на производстве, также требующих значительных материальных вложений. Вот некоторые примеры масштабных проектов:
Особое внимание уделено рациональному использованию сырья. Например, Барнаульский молочный завод и предприятия ГК «Киприно» планируют внедрять технологии глубокой переработки сыворотки. И это далеко не единственные проекты, направленные на повышение рентабельности производства и внедрение ресурсосберегающих технологий.
Сохраняется и стремление вести здоровый образ жизни, формирование здорового рациона питания. Многие предприятия работают в этом направлении. Например, компания «Рикон» в 2024 году создала бренд LAMI, под которым выпускает полезную продукцию и продвигает здоровый образ жизни. Компания «Образ жизни» выпускает целую специализированную линейку «Правильные продукты», а их маркетинговая политика связана с тенденциями правильного питания. Так работают сегодня многие предприятия.
В прошлом году «Сиболеум» в Ребрихинском районе реализовал инвестиционный проект по строительству завода по производству растительных масел производительностью 3 750 т сырья в месяц.
В 2024 году группа компаний «Благо» намерена приступить к строительству элеватора в Рубцовске. Мощности хранения элеваторного комплекса — 120 тыс. т единовременного хранения. Он станет первым объектом крупного производственного комплекса по переработке маслосемян в этом городе. Вторым этапом проекта, рассчитанным на 2026–2030 годы, станет строительство маслоэкстракционного завода. Мощность по переработке при полной загрузке составит до 2 000 т сырья в сутки (подсолнечник, рапс).
Компания «Образ жизни», которая специализируется на цельнозерновых крупах и выпускает специализированную линейку «Правильные продукты», в 2024-25 гг. планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию новый производственный комплекс, который будет состоять из нового цеха подготовки сырья и увеличенной площадки для хранения, что позволит снизить логистические расходы.
Компания «Витамин Продукт» при поддержке Фонда Содействия инновации внедрила инновацию, направленную на создание продуктов здорового питания, обогащенных концентратами с повышенной биологической ценностью и целебными свойствами. В настоящее время в компании внедрен и используется на постоянной основе инновационный метод получения сухого концентрата, благодаря чему выпускаемая продукция стала еще качественнее и полезнее.
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