Традиционные вкусности и лакомые новинки готовит пищевая промышленность для агрофорума «День сибирского поля». Об этом рассказал глава Алтайпищепрома Александр Большаков. Чем можно будет угоститься и как развивается производство алтайских продуктов — в материале altapress.ru.

От мала до велика

На «Дне поля» будут представлены как ведущие крупные холдинги, так и небольшие молодые предприятия, занимающиеся переработкой сельхозсырья и производством натуральных продуктов питания.

«Алтайские компании представят гостям агрофорума алтайские сыры, мед, мясные деликатесы, полуфабрикаты, растительные масла, травяные чаи, крупяные, макаронные и кондитерские изделия, пантовую и фитопродукцию, безалкогольные напитки. На выставке будет представлена продукция более 50 предприятий, включая новинки», — рассказал Александр Большаков.

Никуда без знаменитых алтайских сыров. Их представят компании «Киприно», «Рикон», Барнаульский молочный комбинат, Логовская сыроварня и «Золотые сыры Алтая». Также на их стендах можно будет попробовать и приобрести масло сливочное, масло гхи (разновидность очищенного топленого масла — Прим. ред.) и кисломолочную продукцию. Конечно, эти компании будут также нацелены на переговоры с сельхозтоваропроизводителями по вопросам сотрудничества.

Региональный бренд «Алтайский мед» представит «Мед Алтая», который также презентует травяной чай и медовую халвинку.

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин

Компания «Алтария» покажет спреи из растительных масел — подсолнечное, тыквенное, льняное, кедровое. «Специалист» также презентует растительные масла, а еще протеиновые коктейли, витаминный кисель с тыквой и псиллиумом, тыквенный напиток матча латте, муку из орехов и семян, каши быстрого приготовления и многое другое.

Компания «Образ жизни» представит на агрофоруме зеленую гречку, правильные гарниры, мюсли и наборы для похудения. Появятся и новинки — «правильные супы» и «правильные завтраки».

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин

Утолить жажду помогут стенды Барнаульского пивоваренного завода, «Бочкарей» и компании «Витамин Продукт». Гостей будут ждать безалкогольные газированные напитки, квасы, изотоники, лимонады, соки и нектары на основе облепихового сока. Предприятия представят как традиционный ассортимент, так новинки этого года.

Продукты на основе алтайского трав и ягод — чаи, быстрорастворимые морсы, кисели, предложит Алтайская чайная компания.

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин

Алейскзернопродукт представит на выставке весь ассортимент производимой продукции, бакалейную продукцию «Алейка» и корма для домашних животных.

Птицефабрика «Комсомольская» представит основной продукт — высококачественное куриное яйцо, а также новый продукт — органические удобрения под ТМ «Доброкур».

Второй год подряд в агрофоруме принимает участие «Раковая ферма Алтая», которая удивит посетителей живыми австралийскими красноклешневыми раками. Компания планирует продавать мальков.

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин

Всеми любимые стейки из мраморной говядины будут и в этом году. Кооператив «Дружба» представит стейки и тушенку из мраморной говядины, колбасные изделия, копчености и «техасский смокер» (мраморную говядину, томленую в смокере 10 часов).

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля - 2022". Дмитрий Лямзин

Колбасные изделия представит одно из старейших мясоперерабатывающих предприятий региона — Каменский мясокомбинат «Восход».

Алтайский крайпотребсоюз покажет продукцию из местного сырья, в том числе хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные консервы, а также деликатес соленый папоротник.

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин

На ярмарке «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» будет представлена пантовая и фитопродукция от компании «Пантопроект».

«Алтайские закрома» угостят сладостями: печеньем, зефиром, пряниками.

На уличной площадке возле павильона гости форума смогут попробовать мороженое «Русский холод» от крупнейшего производителя этого лакомства в стране, компании «Алтайхолод».

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин

Подробнее с новинками можно будет познакомиться непосредственно на выставке ив соцсетях Алтайпищепрома.

«В предыдущие годы площадка была достаточно популярной, ее посетили несколько тысяч человек, в том числе представители делегаций из других регионов и стран, — отметил глава Алтайпищепрома. — Участники отмечают широкие возможности форума для прямой работы с потребителями и поставщиками сырья. Презентация на столь масштабном отраслевом форуме, несомненно, укрепляет узнаваемость наших региональных брендовых продуктов».

Как промышленность вкладывается в продукты

Александр Большаков подчеркнул, что в данный момент немало сил брошено на обеспечение продовольственной независимости страны. Это решается путем наращивания объемов производства, расширения ассортимента продуктов питания и ускоренной реализации политики импортозамещения.

Ежегодно предприятия отрасли реализуют различные проекты — от масштабных реконструкций до текущих преобразований на производстве, также требующих значительных материальных вложений. Вот некоторые примеры масштабных проектов:

Особое внимание уделено рациональному использованию сырья. Например, Барнаульский молочный завод и предприятия ГК «Киприно» планируют внедрять технологии глубокой переработки сыворотки. И это далеко не единственные проекты, направленные на повышение рентабельности производства и внедрение ресурсосберегающих технологий. Сохраняется и стремление вести здоровый образ жизни, формирование здорового рациона питания. Многие предприятия работают в этом направлении. Например, компания «Рикон» в 2024 году создала бренд LAMI, под которым выпускает полезную продукцию и продвигает здоровый образ жизни. Компания «Образ жизни» выпускает целую специализированную линейку «Правильные продукты», а их маркетинговая политика связана с тенденциями правильного питания. Так работают сегодня многие предприятия. В прошлом году «Сиболеум» в Ребрихинском районе реализовал инвестиционный проект по строительству завода по производству растительных масел производительностью 3 750 т сырья в месяц. В 2024 году группа компаний «Благо» намерена приступить к строительству элеватора в Рубцовске. Мощности хранения элеваторного комплекса — 120 тыс. т единовременного хранения. Он станет первым объектом крупного производственного комплекса по переработке маслосемян в этом городе. Вторым этапом проекта, рассчитанным на 2026–2030 годы, станет строительство маслоэкстракционного завода. Мощность по переработке при полной загрузке составит до 2 000 т сырья в сутки (подсолнечник, рапс). Компания «Образ жизни», которая специализируется на цельнозерновых крупах и выпускает специализированную линейку «Правильные продукты», в 2024-25 гг. планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию новый производственный комплекс, который будет состоять из нового цеха подготовки сырья и увеличенной площадки для хранения, что позволит снизить логистические расходы. Компания «Витамин Продукт» при поддержке Фонда Содействия инновации внедрила инновацию, направленную на создание продуктов здорового питания, обогащенных концентратами с повышенной биологической ценностью и целебными свойствами. В настоящее время в компании внедрен и используется на постоянной основе инновационный метод получения сухого концентрата, благодаря чему выпускаемая продукция стала еще качественнее и полезнее.

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