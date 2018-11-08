От удаленного открытия счета до установки онлайн-кассы. Как это сделать с максимальной пользой?

1. Так ли уж быстро открыть расчетный счет онлайн , без посещения офиса?

Источник: Михаил Хозяйкин

Лучший срок дистанционного открытия расчетного счета, который предлагают банки, — 3−4 дня: от момента подачи онлайн-заявки до начала полноценной работы счета.

Заполнив и отправив онлайн-заявку на официальном сайте банка, уже через пять минут вы получите на электронную почту реквизиты счета. Иначе говоря, номер счета для вас забронирован. Эти реквизиты уже можно указывать в договорах и сообщать их контрагентам, не дожидаясь открытия счета.

А проводить активные операции по счету и получить доступ к онлайн-банку вы сможете уже через два-три дня после подписания договора, который привезет сотрудник банка.