От улыбки до новых эмоций. Как изменилась жизнь клиентов Сбера в 2023 году

Увеличивает проценты по вкладам, лечит, спасает от мошенников и учит сибиряков чаще улыбаться — в таких заботах прошел 2023 год для Сбербанка. Об основных итогах и достижениях рассказал на пресс-конференции Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка.

Об основных итогах и достижениях Сибирского Сбербанка Дмитрий Солнцев рассказал на пресс-конференции.

Офисы становятся современнее и удобнее

Сбер продолжает модернизировать свои отделения. В 2023 году изменениям подверглись 54 филиала. Еще 87 планируют обновить в следующем году.

Как отметил Дмитрий Солнцев, в 2023 году офисы Сбера посетили более 34,3 млн клиентов, что является рекордным показателем. Прямо в отделении клиенты могут опробовать современные сервисы и девайсы от Сбера и воспользоваться новыми услугами.

Если раньше к нам приходили, чтобы открыть вклад или взять кредит (теперь это можно сделать онлайн), то теперь стали популярны сделки по купле-продаже автомобилей. Это для нас совершенно новый опыт, — сказал Дмитрий Солнцев.

Клиенты покупают жилье чаще

Нельзя не отметить успехи Сбера в ипотечном кредитовании — в этом году сотрудники Сибирского банка оформили вдвое больше ипотечных кредитов, чем в прошлом году. Растет популярность сделок, связанных с индивидуальным жилым строительством — к концу декабря их доля в портфеле составляет 15%.

С увеличением ключевой ставки объемы выдачи ипотечных кредитов начинают снижаться, однако показатель все равно остается высоким: выше прогнозов, которые мы делали в начале года, — прокомментировал Дмитрий Солнцев.

Об основных итогах и достижениях Сибирского Сбербанка Дмитрий Солнцев рассказал на пресс-конференции. Фото предоставлено пресс-службой Сибирского Сбера.

Повысили безопасность

Банк модернизировал систему мониторинга против мошенников. В 2023 году благодаря слаженным действиям сотрудников удалось предотвратить хищение 137 млн рублей со счетов доверчивых клиентов.

Кроме того, сотрудники банка всех регионов Сибири каждую неделю читают лекции о финансовой грамотности. Они помогут узнать, как не дать себя обмануть, какие инструменты действительно помогут приумножить капитал и многое другое.

Хранить деньги стало выгоднее

Повышение ключевой ставки позволило получать клиентам больше дохода с накоплений.

Так, ставки по вкладам в Сбере выросли до рекордных 16%. Как отметил Дмитрий Солнцев, для премиальных клиентов они еще выше. Он также добавил, что сейчас самая выгодная ставка — по вкладам на полгода. А самая популярная кредитная карта — с беспроцентным периодом на 120 дней.

Больше улыбок

Пожалуй, самый заметный и позитивный тренд года — внедрение новой системы безналичной оплаты с помощью улыбки.

Для этого всего за пять месяцев по всей Сибири установили 22 тыс. уникальных торговых терминалов.

Чтобы оплатить или снять наличные без карты и телефона, нужно просто посмотреть в камеру терминала и улыбнуться. Услуга доступна клиентам, которые подключили биометрию в приложении СберБанк Онлайн.

Технологией активно пользуются уже два месяца. Мы замечаем рост операций. Людей, которые улыбаются, в Сибири становится все больше. Привычка обходиться без карты набирает популярность, мы далеко ушли от других стран, — сказал Дмитрий Солнцев.

Для дела и тела

Более 3,5 тыс. юрлиц воспользовались сервисами РБиДОС, которые позволяют быстро открыть расчетный счет. С их помощью можно начать собственное дело, не выходя из дома.

У банка есть шесть отраслевых решений для разных категорий предпринимателей. Ими воспользовались 17,6 тыс. клиентов. 69% пришлось на продукты «СберЗдоровья», одного из крупнейших сервисов телемедицины в России.

Возможности индустрии здоровья Сбера с развитым искусственным интеллектом позволяют анализировать снимки и данные и экономят время врачей. В частности, по словам Солнцева, в регионах уже функционируют анализаторы КТ и маммографии, позволяющие выявлять риски заболевания на ранних стадиях.

Улучшает жизнь

Сбер продолжает участвовать в развитии регионов. Он поучаствовал в обновлении парка транспорта и спецтехники в регионах Кемеровской и Новосибирской областей, построил мусороперерабатывающий завод в Томске и школы на 5,7 тыс. мест.

Кроме того, Сбер продолжает развивать курорт Манжерок в Республике Алтай.

30 км трасс первоклассного качества. Сделали все, чтобы курорт стал самым крупным и безопасным. В планах - строительство большого детского парка. Его введут в эксплуатацию в 2025 году, — сказал Дмитрий Солнцев.

Посильный вклад вносят в развитие регионов и обычные сотрудники банка: более 10 тыс. человек входят в волонтерское сообщество. 400 сотрудников стали донорами костного мозга. За год работники высадили более 50 тыс. деревьев.