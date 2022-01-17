Открыт приём заявок на выставку «UzFood 2022»

Центр «Мой бизнес» формирует делегацию предпринимателей Алтайского края для участия в Международной выставке «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2022», которая состоится в Ташкенте (Республика Узбекистан) с 29 по 31 марта 2022 года.

Пищевая промышленность на сегодняшний день является одной из приоритетных и динамично развивающихся отраслей экономики Республики Узбекистан. В этом году UzFood вновь станет главной площадкой, которая продемонстрирует позитивные перемены в пищевой индустрии. За эти годы выставка стала точкой старта для многих сегодняшних лидеров пищевой отрасли для дальнейшего развития торгово-экономических отношений между странами.

Для участия в выставке в 2022 году Центром поддержки экспорта Алтайского фонда МСП будет сформирована делегация предпринимателей региона. Работа на выставке традиционно проходит в формате коллективного стенда. Фонд субсидирует все расходы по аренде выставочной площади и оборудования, а также по застройке стенда и его брендированию.

Для уточнения информации необходимо обращаться к специалистам Центра поддержки экспорта по телефону горячей линии: 8−800−222−83−22.

Справка

В 2021 году участниками UzFood стали свыше 120 экспонентов из 21 стран мира, таких как: Австрия, Азербайджан, Афганистан, Болгария, Германия, Греция, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Республика Беларусь, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, Словакия, США, Турция, Узбекистан, Украина и Франция. Выставку посетило более 5 000 профессионалов индустрии.

Возрастное ограничение: 18+