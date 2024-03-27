27 марта
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Экономика
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Перевозки грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг»

МТК «Север-Юг» — мультимодальный маршрут транспортировки грузов в порты Персидского залива с возможностью их дальнейшей отправки морем в порты Индии. Основная цель построения коридора — обслуживание внешней торговли Российской Федерации со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива.

МТК «Север-Юг» — мультимодальный маршрут транспортировки грузов в порты Персидского залива.
МТК «Север-Юг» — мультимодальный маршрут транспортировки грузов в порты Персидского залива.
Фото предоставлено пресс-службой ОАО «РЖД».

МТК «Север-Юг» предусматривает три основных маршрута до порта Бендер-Аббас (южное побережье Ирана):

  • Восточный: через Казахстан и Туркменистан.
  • Западный: отправки из России через Азербайджан.
  • Транскаспийский: через порты Астрахань, Оля, Махачкала.
  • Из порта Бандер-Аббас грузы следуют через Персидский залив морем в страны назначения.

Основные преимущества перевозок по МТК «Север-Юг»:

  • контейнер едет за одной пломбой (без перетарок) из страны отправления, что сводит к нулю возможность кражи/повреждения грузов;
  • перевозка в одном контейнере без перевыпуска сертификатов на карантинные грузы после смены тары;
  • обширная география отправок;
  • отсутствие зависимости от погодных условий;
  • прогнозируемые сроки доставки;
  • принимаются все грузы без санкционных ограничений (кроме опасных грузов).

ОАО «РЖД» для упрощения доступа к перевозкам по МТК «Север-Юг» предлагает сервис по доставке грузов, включающий в себя:

  • оформление перевозочных документов (в т.ч. оформление коносамента)
  • предоставление вагонов;
  • погрузочно-разгрузочные работы (погрузка, выгрузка, перегруз, перевалка);
  • отправление в составе контейнерного поезда;
  • оплата железнодорожного тарифа по территории РФ;
  • экспедирование по территориям иностранных государств;
  • морской фрахт и др.

С Западно-Сибирской железной дороги к отправке по МТК «Север-Юг» предъявляются преимущественно такие грузы, как продукты перемола, лесные грузы, нефть и нефтепродукты, кокс, каменный уголь и грузы в контейнерах.

В настоящее время странами-участницами коридора прорабатываются совместные проекты, позволяющие раскрыть потенциал МТК «Север-Юг». Они направлены на создание новых, актуальных для рынка сервисов, будь то перевозки сельскохозяйственной и промышленной продукции или регулярные контейнерные отправки. Прорабатываются также механизмы дополнительной поддержки российских производителей совместно с Российским экспортным центром.

МТК «Север-Юг» обладает значительным потенциалом в части развития грузовой базы логистических маршрутов, что создает условия для роста товарооборота и выхода на новые перспективные рынки сбыта.

По вопросам организации перевозок грузов по МТК «Север-Юг» обращайтесь в Центр продажи услуг ОАО «РЖД» по телефону 8 (3852) 29-39-94 или по электронной почте sales-barnaul@wsr.rzd.ru.

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