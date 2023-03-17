Первая буква алфавита. Как Альфа-Банк улучшает жизнь Алтайского края

Рабочие места, социальные программы и растущие отчисления в бюджет. О том, как на Алтайском крае сказывается деятельность Альфа-Банка, в интервью «Свободному курсу» рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле Ирина Бубенко .

Становление алтайского бизнеса

— Как организована деятельность РОЦ Альфа-Банка в Алтайском крае?

— На территории Алтайского края действуют два подразделения Альфа-Банка: ДО Алтайский — это бизнес-подразделение, которое направлено на развитие бизнеса в крае и предоставление сервиса и услуг населению. На сегодня у нас открыто семь офисов, шесть из них расположены в разных районах Барнаула, и один офис работает в Бийске.

Численность бизнес-подразделения превышает 200 человек. Именно эти сотрудники способствуют становлению и развитию алтайского бизнеса, помогают инвестировать в производство, расширять границы и масштабы бизнеса, а также помогают нашему населению иметь интересные инструменты, позволяющие реализовывать мечты: купить квартиру или дом, получить дополнительный доход, накопить деньги на отпуск и многое другое.

— Есть ли планы по расширению?

Сегодня Альфа-Банк в целом смотрит на развитие региона путем открытия офисов в разных городах края. В первом полугодии текущего года мы хотим открыть как минимум три офиса: два в Алтайском крае — в Рубцовске и Заринске, и один в другом субъекте РФ — Республике Алтай. Кроме того, мы рассматриваем открытие отделений до конца года еще в трех городах Алтайского края.

Крупнейший обслуживающий центр в России

— А чем занимается второе подразделение?

— Второе подразделение Альфа-Банка в Барнауле — это Региональный операционный центр (РОЦ), который является крупнейшим обслуживающим центром Альфа-Банка в России. Численность сотрудников составляет 2,5 тысячи человек, благодаря чему мы имеем статус одного из крупнейших работодателей Алтайского края.

Операционный центр обслуживает клиентов банка по всей территории России. Мы помогаем клиентам решать различные вопросы, проводим консультации и предлагаем продукты банка. На площадке центра есть и департамент информационных технологий, который занимается разработкой программ и технической поддержкой всех клиентов.

За последние два года количество сотрудников РОЦ в Барнауле выросло на 20%, отсюда и рост налоговых отчислений в бюджет, что влияет на развитие Алтайского края.

— Каким образом?

— Расположение такого крупного центра именно в Барнауле, позволяет увеличить процент занятости населения Алтайского края, поддерживать стабильный уровень дохода наших земляков, помогать им развиваться и строить карьерную модель в банке.

Помимо профессиональной деятельности, наши сотрудники занимаются и волонтерской — при поддержке сотрудников Альфа-Банка они организуют помощь пожилым людям, детям, животным и участвуют в работе благотворительных фондов края.

Те , кто решает все

— Как вы готовите кадры? Участвует ли Альфа-Банк в вузовских программах подготовки специалистов?

— Самый ценный актив — это люди, банк много вкладывает в обучение и развитие своих сотрудников. Мы постоянно работаем над своим кадровым резервом в целях сохранения и развития ценных сотрудников. Многие из Алтайского края уехали в Москву, Питер и другие крупные города России, продолжая работать в Альфа-Банке.

Помимо внутреннего резерва, мы привлекаем на работу и внешних кандидатов из разных отраслей, главное, чтобы у человека было желание работать, а в остальном банк поможет научиться и адаптироваться. Нужно сказать, что Альфа-Банк видит большую перспективу в молодых кадрах.

На сегодня между Альфа-Банком и несколькими вузами Алтайского края заключены соглашения на прохождение практики в банке, где студенты могут найти для себя интересное направление и после обучения прийти работать к нам.

— А есть ли у Альфа-Банка целевые программы подготовки специалистов или именные стипендии?

— В Альфа-Банке есть уникальная программа «Альфа-Шанс», которая помогает студентам 3 и 4 курсов вузов Барнаула получить свой шанс и выиграть своими силами, умом и желанием 300 000 рублей, победив в этой программе. Ежегодно, с октября по январь, в нескольких городах России, в т.ч. и Барнауле, запускается программа «Альфа-Шанс», в которой может принять участие любой студент вуза, направив официально свое эссе, видеовизитку и рассказать о своей мечте или проекте.

Количество победителей по России — не более 30 студентов, при этом, в 2021 году было четыре студента из Барнаула (два из АлтГУ, один из АГТУ и один из РАНХиГС), а в 2022 году победили два студента из АлтГУ — и все они получили по 300 000 рублей. Это хорошая поддержка молодому поколению на реализацию их идей. Очень хочется, чтобы алтайские студенты принимали более активное участие в этой программе.

— Альфа-Банк получил награду FINAWARD 2022 за проект Phygital офисов. Как банк оценивает экономический эффект этих офисов?

— Phygital офисы хорошо себя зарекомендовали: клиентам приятно находиться в них — свободная обстановка располагает к доверию и качественному обсуждению потребностей клиентов и выбору продуктов. Кроме того, у нас в Барнауле открыт офис, в который вы можете прийти со своим питомцем, не оставляя его на улице.

Альфа-Банк в этом году также будет активно развивать новые технологии, которые позволят клиентам оперативно и комфортно получать банковские услуги, а команда Альфа-Банка в крае всегда готова помочь в решении ваших финансовых вопросов.



АО АЛЬФА-Банк

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