Первые итоги внедрения улучшений в рамках нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Алтайская упаковка»

Промежуточные итоги первых трех месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 11 июня на ООО «Алтайская упаковка». Проект реализовывался при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК).

В рамках анализа пилотного потока «Процесс производства пакета-майки с печатью» рабочая группа выявила более 50 проблем и разработала план по их решению. На эталонном участке уже реализовали мероприятия по созданию эффективного и безопасного рабочего места по системе 5С, разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест.

В ходе дня информирования с участниками рабочей группы начальник производства, руководитель направления «Оптимизация продуктовых потоков» Светлана Данилова презентовала реализованные мероприятия.

Гендиректор предприятия Вячеслав Липин поблагодарил всех сотрудников за проделанную работу.

Проект позволил выявить скрытые резервы на ключевых операциях. Изменения, которые происходят видны и уже сегодня есть ощутимые результаты, — отметил руководитель.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов, в свою очередь, поздравил генерального директора и сотрудников предприятия с результатами.

Рад, что вы принимаете участие в национальном проекте, это поможет вам достичь новых горизонтов и пройти очередную ступень развития вашего предприятия для достижения поставленных целей проекта, — подчеркнул представитель регионального Минэка.

В следующие три месяца рабочей группе предстоит реализация мероприятий, направленных на достижение целей проекта согласно установленным срокам: внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков предприятия и обучение своими силами сотрудников предприятия сертифицированным инструктором по бережливому производству.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

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