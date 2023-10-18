Первое место... по алфавиту. Эксперты определили уровень инвестиционной привлекательности Алтайского края

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, составленном аналитиками кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», Алтайский край находится на первом месте. Но это лишь за счет того, что субъекты расположены в алфавитном порядке. Краю присвоена категория В-3. Что это означает, и как выглядит Алтай на фоне соседей, разбирался altapress.ru.

Категории регионов Сибири

Всего существует семь уровней инвестиционной привлекательности регионов. Наивысший, высокий и очень высокий обозначаются, соответственно, как А-1, А-2 и А-3. Средний, умеренный и умеренно низкий определяются как В-1, В-2 и В-3. И, наконец, категория С демонстрирует совсем низкий уровень инвестпривлекательности и не делится на подгруппы.

Оценка привлекательности основывалась на расчете 67 показателей, сгруппированных в пять блоков: инфраструктурные, экономические, социальные, финансовые ресурсы и состояние окружающей среды.

Финансы, биржа, курс валют. CC0

К группе А или хотя бы категории В-1 не относится ни один из регионов Сибирского федерального округа (СФО), зато категория С присвоена целым четырем субъектам из 10. На этом фоне результат Алтайского края выглядит неплохим, хотя у Республики Алтай он выше.

Инвестиционная привлекательность регионов Сибири по категориям:

Красноярский край — В-2;

Новосибирская область — В-2;

Омская область — В-2;

Республика Алтай — В-2;

Алтайский край — В-3;

Республика Хакасия — В-3;

Иркутская область — С;

Кемеровская область — С;

Томская область — С;

Республика Тыва — С.

Годом ранее инвестпривлекательность Алтайского края находилась на том же уровне, что и сейчас, а вот Республика Алтай располагалась в более высокой категории — В-1. Таким образом, за год ситуация в Горном Алтае ухудшилась. Зато республика вошла в список 17 самых открытых и прозрачных регионов РФ.

График, монеты. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Экология подвела

Аналитики агентства «Эксперт РА» считают, что снижение показателей регионов обусловлено, в первую очередь, изменениями в национальной экологической повестке. Ряд «зеленых» инициатив был отложен, большинство регионов демонстрирует отрицательную динамику по показателям, характеризующим состояние окружающей среды.

Наибольшее количество регионов-аутсайдеров фиксируется именно в Сибири. Томская область по интегральной оценке состояния окружающей среды замкнула десятку лучших субъектов РФ. Иркутская область, Кузбасс и Хакасия вошли в десятку худших. Ранее «СК» уже писал, что в обоих Алтаях и Тыве текущие затраты бизнеса на охрану окружающей среды на протяжении двух лет оказываются самыми низкими в СФО.

Вместе с тем, предприятия Алтайского края нарастили инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Если в 2021 году они составляли менее 285 млн рублей, то в 2022 году — уже более 317 млн (+11,2%). Компании Республики Алтай также нарастили свои вложения со 162 до 184 млн рублей (+13,6%).

Экология. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Что у соседей

Омская и Новосибирская области вошли в число 23 регионов, улучшивших свои позиции. Томская - вошла в пятерку лучших (4 место) по интегральной оценке инфраструктурных ресурсов. Республика Алтай и Кузбасс — в десятку худших.

В шести регионах РФ (в том числе, республиках Алтай и Тыва) широкополосным доступом к Интернету пользуется менее 1/10 части населения. В пяти регионах России, включая Тыву, менее половины автодорог покрыто асфальтом. Доля населения, занятого в неформальном секторе экономики, превышает 30%-ный барьер в Республике Алтай и еще четырех нацреспубликах России.

Кузбасс вошел в десятку аутсайдеров страны по интегральной оценке экономических ресурсов. Хакасия заняла первое место по интегральной оценке финансовых ресурсов, Республика Тыва по этому же показателю замкнула тройку худших. Алтайский край замкнул десятку регионов-лидеров по интегральной оценке социальных ресурсов. Красноярский — вошел в десятку аутсайдеров.

Деньги. altapress.ru

Региональный инвестиционный стандарт

13 октября в России прошел межрегиональный форум «Реализация регионального инвестиционного стандарта», на котором лидеры региональных отделений «Деловой России» поделились опытом внедрения стандарта в своих субъектах и оценили его вклад в развитие инвестклимата.

29 ноября 2022 года федеральная группа при Минэкономразвития России с учетом позиции экспертов из числа инвесторов и представителей деловых объединений подтвердила внедрение нового инвестиционного стандарта в 31 регионе, включая Алтайский край.

Инвестиции. СС0

В 2023 году Региональный инвестиционный стандарт признан внедренным в 70 субъектах федерации. Также в текущем году состоялась первая полномасштабная верификация внедрения элементов Регионального инвестиционного стандарта. В оценке участвовали более 3600 инвесторов с проектами от 50 млн рублей – это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году.

По итогам анализа ответов инвесторов в 2023 году лучшими признаны практики региональных инвестиционных команд в Москве, Калужской области и Красноярском крае.

Справка: Региональный инвестиционный стандарт 2.0. – это набор «базовых инструментов» по совершенствованию инвестиционного климата и работе с инвесторами. Он призван ускорить инвестиционный цикл, повысить оперативность принятия решений и улучшить эффективность и открытость взаимодействия власти и бизнеса.

Деньги. Инвестиции. pixabay.com.

В какие отрасли инвестируют на Алтае

Согласно данным Росстата, наиболее привлекательной отраслью для инвестиций в Алтайском крае выступает сельское хозяйство — по итогам 2022 года в него было вложено более 18 млрд рублей, тогда как в обрабатывающие производства — только 10 млрд, а в добычу полезных ископаемых — 7 млрд.

Почти половина инвестиций направляется на приобретение машин и оборудования, 30% — на строительство зданий и сооружений, а также улучшение земель, еще 16% вкладываются в жилые здания и помещения. Как правило, инвесторы вкладывают примерно поровну собственных и привлеченных средств.

Из 49,6% привлеченных средств 13,1% — это кредиты, предоставленные отечественными банками. Из иностранных кредитных организаций в 2022 году средств не поступало. Еще 29,1% — это бюджетные средства, причем почти две трети их поступают из регионального бюджета.