Платформа 1С: Фреш — оптимальное решение для развития вашего бизнеса

Сегодня ведение успешного бизнеса невозможно представить без использования специализированных систем автоматизации. Многие компании отдают предпочтение облачным сервисам, которые эффективно подстраиваются под нужды конкретной организации. Один из самых популярных на сегодня — 1С:Фреш регистрация , который дает большое число преимуществ, к основным из которых относят высокую скорость работы, надежность и безопасность данных пользователей.

1C: Fresh (1С: Фреш) — о сервисе кратко

Облако 1С:Фреш — удобная и многофункциональная платформа для автоматизации бизнес-процессов. С ее помощью можно вести бухгалтерский и управленческий учет, формировать отчетность, управлять закупками и продажами, анализировать финансовые показатели деятельности, управлять кадрами, запасами и многим другим.

При покупке облачного 1С пользователи получают онлайн доступ к приложению. Для работы не требуется установка ПО и специфическая настройка и последующее обслуживание оборудования — достаточно иметь доступ в сеть.

Процесс удаленной работы с программами 1С через облачный сервис 1С: Фреш прост и понятен. Компания выбирает подходящий тарифный план, который включает необходимый набор функций и инструментов. Это экономит не только деньги, но и облегчает работу сотрудников за счет всесторонней автоматизации бизнес-процессов.

Плюсы использования 1С: Фреш

Вот несколько причин, по которым стоит выбрать 1С: Фреш:

доступность сервиса и экономия средств за счет индивидуального подбора нужной конфигурации;

удобный и понятный пользователям интерфейс;

высокая скорость интеграции в ваш бизнес, совместимость с другими системами (сайты, электронная почта, государственные службы, CRM (СиЭрЭм) маркетплейсы);

доступ к сервису из любой точки мира;

надежность и стабильность работы;

высокий уровень защиты данных пользователей, обеспечиваемый надежными механизмами;

всесторонняя техническая поддержка специалистов;

широкий выбор тарифов.

Возможность протестировать работу сервиса без оплаты — еще один весомый плюс.

Цены и тарифы на 1С: Фреш

Сегодня пользователи могут выбрать один из девяти тарифов, включая:

1С: Фреш базовый — 621 руб./мес.;

Проф — 735 руб./мес.;

1С: КАССА — о рублей;

1С: Розница — 621 руб./мес;

СПЕЦ — 1836 руб./мес.;

ERP(ЕРП) — 1469 руб./мес.;

1C: CRM (1 С: СиЭрЭм) — 638 руб./мес.;

Садовод, Гаражи — 371 руб./мес.

Для решения возникающих вопросов и проблем связь с технической поддержкой 1С: Фреш доступна для всех пользователей, вне зависимости от выбранного тарифа (по телефону, через электронную почту). Также у клиентов есть возможность получения консультационных услуг от специалистов.

Как начать использовать 1С Фреш?

После выбора тарифа происходит миграция. Сначала подготавливаются данные для переноса, на платформе создается новая база данных, на которую переносится информация. Далее специалисты производят настройку в соответствие с потребностями конкретного бизнеса. Процесс осуществляется в самые короткие сроки.

ООО «Ассистент».

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