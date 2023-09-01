1 сентября
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Экономика

Почему барнаульцы бросились расхватывать коммерческую недвижимость

Спрос на покупку и аренду коммерческой недвижимости в Барнауле растет. Какие объекты предпочитают арендаторы и покупатели и что говорят эксперты, читайте в материале altapress.ru.

недвижимость
недвижимость
ССО

Продажа

В Барнауле растет спрос на покупку и аренду коммерческой недвижимости. Согласно статистике, собранной «Авито Недвижимость», в июле по сравнению с июнем спрос на приобретение объектов вырос на 9%, а на их аренду — на 5%.

Что касается продажи, то аналогичная ситуация характерна для всех административных центров регионов Сибирского федерального округа, попавших в статистику. Не отражены в ней лишь Кузбасс и нацреспублики — Тыва, Хакасия, Алтай. В городах Сибири спрос вырос так:

  • Омск: +24%;
  • Красноярск: +21%;
  • Новосибирск: +13%;
  • Иркутск: +11%;
  • Барнаул: +9%;
  • Томск: +3%.

Среднероссийский показатель составляет +8%. Во всех крупнейших городах Сибири, за исключением Томска, он превышен.

Монеты, домики.
Монеты, домики.
Фото: freepik, автор rawpixel.com.

Цены

И только в Томске цена квадратного метра коммерческой недвижимости снизилась — на 3%. Во всех остальных городах она росла. В Новосибирске стоимость увеличилась на 1%, в Красноярске — на 2%, в Иркутске — на 3%. Самые высокие темпы показали Барнаул и Омск: +6% и +9%, соответственно.

При этом, стоимость объектов целиком существенно выросла лишь в Томске (+9%) и Красноярске (+8%). В Омске она осталась неизменной, в Барнауле и Новосибирске выросла на 1%, а в Иркутске даже упала — на 5%.

Проценты.
Проценты.
Фото: АО «Россельхозбанк» .

Аренда

Спрос на аренду коммерческой недвижимости в городах Сибири рос не так существенно. В Омске он даже снизился:

  • Томск: +15%;
  • Иркутск: +13%;
  • Барнаул: +5%;
  • Красноярск : +2%;
  • Новосибирск: +2%;
  • Омск: -3%.

Стоимость месячной аренды выросла только в Омске — на 5%. В Красноярске, Новосибирске и Томске она осталась неизменной, а в Иркутске и Барнауле — снизилась на 4%.

При этом стоимость одного квадратного метра снижалась практически повсеместно. В Иркутске она упала на 7%, в Омске и Барнауле — на 3%, в Красноярске — на 1%. Томские метры в цене не изменились, а новосибирские — стали дороже на 1%.

График, монеты.
График, монеты.
Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Какими объектами интересуются

Разбивки по объектам именно в Алтайском крае или Сибири не имеется, однако известно, что в целом по России спрос на покупку офисов и гостиниц вырос на 13%, торговых площадей, предприятий общепита и объектов свободного назначения — на 9%, складов — на 7%, производственных помещений — на 4%, автосервисов — на 3%.

В аренду чаще всего хотят взять здания (+13%), склады (+6%), помещения свободного назначения (+5%), а также офисы и автосервисы (+3%). Спрос на торговые площади остается стабильным. Упал спрос на гостиницы (-5%), предприятия общественного питания (-4%) и производственные помещения (-2%).

Финансы. Успешные сделки.
Финансы. Успешные сделки.
Pixabay.com

Что говорят эксперты

По мнению руководителя категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова, более быстрые темпы роста спроса на покупку коммерческих объектов, чем на аренду, а также разница в динамика цен за последний месяц показывают, что у бизнеса растет горизонт планирования.

Олег Изотов,
эксперт «Авито»:

Предприниматели охотнее, чем в первом и втором кварталах текущего года, инвестируют в основные фонды. Это говорит о стабилизации ситуации на рынке и создает нужный фундамент для долгосрочного развития отрасли.

Что касается Барнаула, то президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Марина Ракина рассказала altapress.ru, что всплеск интереса к недвижимости, в том числе, коммерческой, может быть связан с желанием людей инвестировать свои сбережения, пока их ликвидность не снизилась. Тем более что последние события с разгоном инфляции, волатильностью курса валют и повышением ключевой ставки ЦБ оправдывают пессимистичные ожидания горожан.

Марина Ракина, руководитель АН «Проспект. Недвижимость»
Марина Ракина, руководитель АН «Проспект. Недвижимость»
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Вторым фактором, по ее мнению, может выступать наблюдавшееся в мае-июне на рынке недвижимости Барнаула затишье. Есть вероятность, что в этот период многие городские предприниматели находились в отпусках, а по возвращении возобновили деловую активность, вызвав отразившийся в статистике всплеск.

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