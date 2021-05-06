Почему ЦБ решил повысить ключевую ставку и как это отразится на ипотеке, инфляции и наших доходах

На протяжении двух лет банковские власти России постепенно снижали ключевую ставку. Но весной этого года начался обратный тренд. 19 марта ключевая ставка увеличилась до 4.5% годовых, а в конце апреля — до 5%. Altapress.ru побеседовал с Андреем Антиповым, заместителем управляющего отделением Барнаул Банка России, и выяснил, почему сейчас потребовалось повышать ставку, как это решение скажется на нашем финансовом благосостоянии.

Выход из коронакризиса

— 23 апреля совет директоров Банка России второй раз в этом году принял решение повысить ключевую ставку. Теперь она составляет 5% годовых. Каковы причины ее увеличения?

— В марте Банк России начал переход к нейтральной денежно-кредитной политике и продолжил его в апреле. Это связано с целым рядом причин.

Во-первых, экономика продолжает восстанавливаться. Большинство отраслей и предприятий заработали в полную силу. Мягкая денежно-кредитная политика выполнила свою задачу, поддержав экономику в острый период коронакризиса.

Во-вторых, растет спрос. Граждане совершают покупки, которые раньше откладывали. Однако со стороны предложения все еще наблюдаются определенные ограничения. Не везде предложение успевает за спросом. Некоторые отрасли по-прежнему испытывают последствия локдауна прошлого года.

Банк России. liveinmsk.ru

Например, производители древесно-стружечных плит были вынуждены приостановить их выпуск весной прошлого года из-за противоэпидемических ограничений. Это сократило запасы и ускорило рост цен как на сами плиты, так и на мебель из них. При этом спрос на мебель растет.

По всей стране, в том числе и в нашем регионе, наблюдается рост ипотечного кредитования. Жители края покупали мебель в свои новые квартиры и могли заметить повышение цен в строительных и мебельных магазинах. Темпы роста цен повысились, потому что предложение восстанавливается медленнее спроса.

И третья причина — все это происходит на фоне повышенных инфляционных ожиданий бизнеса и населения. Граждане ожидают большего повышения цен и стремятся покупать по максимуму здесь и сейчас. Необходимо снижать инфляционные ожидания, а значит раньше возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике.

Барнаульцы стоят в очереди на открытие магазина H&M. twitter.com/Godjaeva_

К тому же, денежно-кредитные условия остаются мягкими. Объемы кредитования растут. Это дополнительно стимулирует спрос, следовательно, ускоряет инфляцию. Необходимо сейчас принимать решительные меры, чтобы избежать более сильного повышения ключевой ставки в будущем.

— Каких показателей инфляция достигла в Алтайском крае?

— В марте она составила 6,3% (в годовом исчислении — прим. altapress.ru). На инфляцию в основном повлияли общие для всей страны факторы: сократилось предложение на отдельных продовольственных рынках, а также расширился спрос на непродовольственные товары при сохранении давления со стороны издержек.

В регионе увеличились темпы прироста цен на яйца, куриное мясо, поднялись цены на молоко, так как подорожали импортные ветпрепараты, инкубационные яйца, оборудование, комбикорма. Но в то же время замедлился рост цен на сахар из-за принятых правительством мер.

В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг. Анна Зайкова

Сельхозпроизводители начали активнее распродавать запасы гречки перед посевной, поэтому рост цен на эту крупу также замедлился. После снятия временных ограничений были возобновлены поставки томатов из ряда стран-экспортеров. Их предложение расширилось на рынке. В результате помидоры подешевели.

Цель — стабильная инфляция

— Как повышение ключевой ставки повлияет на экономику в целом , и на банки в частности? Что будет с инфляцией?

— Денежно-кредитная политика влияет на экономику через финансовый сектор. Что касается банков, то решение по ключевой ставке для них — это определенный сигнал, в связи с которым они могут перестроить свою политику. Когда ключевая ставка меняется, то меняются ставки и на финансовом рынке. На это требуется от одного дня до нескольких кварталов в зависимости от сегмента.

Быстрее всего изменения отражаются на рынке межбанковского кредитования (МБК). Повышение ключевой ставки делает деньги более дорогими для коммерческих банков. Поэтому они, в свою очередь, повышают ставки по кредитам и вкладам. В такой ситуации люди берут меньше кредитов, так как они обходятся дороже. А условия по вкладам становятся привлекательнее.

Кредиты на личные цели. Источник: Kreditus. eu

Деньги, которые планировалось потратить, могут быть отложены. Это снизит спрос и, как следствие, — инфляцию. Увеличение ключевой ставки сегодня необходимо, ведь цель Банка России — это поддержание стабильной инфляции вблизи 4% в год.

— Почему важно поддерживать инфляцию именно на уровне 4%?

— Этот уровень позволяет создать условия для благоприятной жизни людей, ведения бизнеса, экономики страны в целом. При ценовой стабильности граждане могут уверенно планировать свои расходы, в том числе на долгосрочный период.

Устойчивая инфляция вблизи 4% помогает и предпринимателям. Высокая инфляция или ее сильная волатильность — риски, как для бизнеса, так и для банков. И банки могут закладывать эти риски в процентные ставки для населения и предприятий.

Деньги. Кредиты. СС0

Предсказуемая среда помогает развиваться экономике, и Банк России создает необходимые условия для этого. Переход к нейтральной денежно-кредитной политике позволит вернуть экономику на траекторию сбалансированного роста, а инфляцию — к цели.

— Но когда инфляция вернется к цели Банка России? Долго ли этого ждать?

— По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 4,7−5,2%. К 4% она вернется к середине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Ставка будет расти и дальше

— Ряд аналитиков считают , что повышение ставки до 5% - это только начало. За небольшим увеличением последует и более серьезное. Стоит ли ждать дальнейшего «ужесточения»?

— Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. После апрельского решения ЦБ впервые опубликовал интервалы средней ключевой ставки за календарный год на прогнозном горизонте. По базовому прогнозу, за этот год в целом средняя ключевая ставка составит 4,8−5,4% годовых, в следующем году — 5,3−6,3%, в 2023 году — 5−6% годовых.

Эльвира Набиуллина , Антон Силуанов. kremlin.ru

— Когда и как изменятся ставки по кредитам и по депозитам в банках?

— Это изменение происходит медленнее, чем на рынках МБК или облигаций. При этом подстройка ставок на депозитном рынке занимает у банков больше времени, чем на кредитном. Ставки меняются не сразу. Может пройти несколько месяцев, а то и кварталов.

При этом важно понимать, что на ставки по кредитам и вкладам влияет не только изменение ключевой ставки, но и множество других факторов. Это инфляционные ожидания, риски и издержки банков, конкуренция между ними за клиентов. Не всегда изменение банковских ставок пропорционально изменению ключевой ставки. Коммерческий банк сам принимает решение, как вести свою внутреннюю политику.

В целом ожидается рост кредитно-депозитных ставок. Это повысит привлекательность банковских вкладов для населения, защитит покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования.

Банк России. cbr.ru

— Как вы считаете , будут ли коммерческие банки действовать на опережение и поднимать свои ставки до решений ЦБ?

— Решение об изменении ключевой ставки принимается на заседании Совета директоров Банка России. Ключевая ставка — ориентир для банков, но банковские ставки зависят не только от нее. Во многом банки ориентируются на рынок. Например, надежным клиентам они готовы предлагать кредиты по сниженным ставкам.

— Хорошо , мы с вами выяснили , почему повышение ключевой ставки полезно для российский экономики. Но существуют ли у данного решения какие-либо риски? К примеру , глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников назвал следующий — «ценой будет сокращение инвестиционного кредитования в экономике , инвестиций и не только инвестиций»

— Повысив ключевую ставку, Банк России стремится достичь ценовой стабильности. А при ценовой стабильности компаниям и населению проще планировать инвестиции. Иностранные инвесторы также охотнее дают ресурсы в тех странах, где более предсказуемая экономическая среда. Это создает условия для роста инвестиционной активности и экономического развития страны.

Ипотека. pixabay.com.

Рекордный год для ипотеки

— Правда ли , что сильнее всего будет расти ипотека? Эксперты прогнозируют заметный рост совокупного ипотечного портфеля , это действительно так?

— Традиционно объемы кредитования растут в Алтайском крае, как по потребительским кредитам, так и по ипотеке. В нашем регионе всегда были больше востребованы потребительские кредиты, но в 2020 году граждане немного поменяли свое поведение. Они стали чаще выбирать ипотеку, так как она стала доступнее. В немалой степени на это повлияла государственная льготная программа для покупки квартир в новостройках по ставке до 6,5% годовых, а также снижение рыночных ставок.

2020 год — это рекордный год для ипотеки в нашем регионе. Тогда жители края получили у банков 30,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 53,4 млрд рублей. И по количеству, и по сумме это в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Динамика ипотеки в 2021 году будет во многом зависеть от продления либо завершения программы льготной ипотеки в регионе и в целом от ситуации в экономике. К 1 марта этого года банки уже выдали 3,8 тыс. ипотечных кредитов на 7 млрд рублей. Ипотечный кредитный портфель с начала года вырос на 2,5 млрд рублей.

Вклад. СС0

Вклады увеличились

— К концу минувшего года в России произошел отток вкладов граждан в банках. Одной из причин эксперты называют снижение ключевой ставки. Распространяется ли эта тенденция на наш регион? И можно ли в ближайшее время ждать обратного эффекта?

— Картина накоплений меняется год от года. Но на протяжении, к примеру, последних пяти лет в крае мы наблюдали ежегодный прирост вкладов в среднем на уровне 8% в год. И прошлый год тоже не стал исключением по приросту объема. С учетом средств на счетах эскроу, которые граждане направили на покупку квартир, прирост по вкладам составил 9,5% в прошлом году.

К 1 марта жители Алтайского края накопили на вкладах 211 млрд рублей. Это на 13 млрд больше, чем год назад.

В течение прошлого года остатки на вкладах от месяца к месяцу менялись, в том числе снижались. Это связано и с ростом популярности рынка ценных бумаг для частных инвесторов. Люди находились в нетиповых условиях. Часть накоплений они использовали на свои повседневные нужды.

Граждане все чаще переводят деньги с вкладов в инвестиционные инструменты. СС0

Но были и граждане, которые искали более высокую доходность, чем предлагал депозитный рынок. И они стали инвесторами. Тем не менее к концу года мы наблюдали прирост средств на вкладах. С повышением ключевой ставки возможен рост процентных ставок по банковским депозитам.