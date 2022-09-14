Поддали газу. Павловский ДОК реализует на Алтае уникальный проект, направленный на экономию и экологию

Павловский деревообрабатывающий комбинат, входящий в структуру холдинга «Алтайлес», в 2022 году запустил собственную метановую заправку. Проект для нашего региона и в целом для СФО — уникальный: доступных метановых АЗС на просторах Сибири — единицы, а чтобы ее установило и использовало предприятие лесной промышленности — это редкость для России. Директор комбината отмечает: метановая заправка не только положительно влияет на экономику перевозок, но имеет и экологический эффект.

С чего все начиналось

Собственный мощный автомобильный парк у Павловского ДОКа начал образовываться с самого запуска — с апреля 2019 года. На первых порах комбинат пользовался грузовыми тягачами других структурных подразделений «Алтайлеса».

У холдинга в вопросах транспорта политика такова: проводить его замену, не дожидаясь полного износа. Это позволяет экономить на ремонте и техническом обслуживании.

Поэтому, когда подошла пора закупать грузовики для предприятия в Павловске, встал вопрос, какие они будут. Алексей Гильманов, директор Павловского ДОКа, рассказывает: выбор был сделан в пользу мощной техники Scania, работающей на газометановом топливе.

Однако оказалось, что метановая заправочная станция в Алтайском крае всего одна — в Барнауле, и ее на весь регион, конечно, недостаточно.

Надо сказать, что развитие подобной инфраструктуры в России предусматривается. Однако, когда от слов смогут перейти к делу, никто точно сказать не может. В холдинге «Алтайлес» решили не ждать и взять все в свои руки.

Как реализовывали проект

Газозаправочную станцию Павловский ДОК приобрел у одного из российских производителей.

Установлена она была в одно время с поставкой 15 тягачей, которые решено было оборудовать дополнительными баллонами. Теперь они могут перевозить грузы без дозаправки на расстояния от 600 км до тысячи километров

На предприятии провели и обучение водителей. Поначалу некоторые из них восприняли новый транспорт с настороженностью — вроде бы, газ взрывоопасен. Однако потом убедились: подобная техника гораздо надежнее, чем бензиновая, и не представляет опасности. В Томске, например, большая часть общественного транспорта работает именно на метане.

Само топливо — природный газ — подведено на Павловский ДОК с первых дней его эксплуатации. По объемам его потребления предприятие занимает третье место в Алтайском крае. На комбинате с помощью компрессора его сжимают и закачивают в аккумуляторы. А далее происходит непосредственно заправка. На каждую машину уходит около 13−20 минут.

На сегодняшний день мощности заправки в Павловске с лихвой хватает, чтобы заправлять 15 имеющихся тягачей, которые полностью закрывают потребности ДОКа. Есть и запас на перспективу.

Метановая АЗС. Фото: ЛХК «Алтайлес»

В чем заключается эффект

Инвестиции, вложенные в проект, окупятся в течение 2,5 лет, за счет экономии на топливе.

Есть и экологический эффект. Официально подтверждено: газометановые автомобили имеют более низкий уровень выбросов в атмосферу. По сравнению с дизельным транспортом он минимум на 15−16% ниже. Сами машины соответствуют стандарту Евро-6 с самыми строгими требованиями по содержанию вредных веществ в выхлопных газах.

Надо сказать, что с точки зрения экологии Павловский ДОК шагнул далеко вперед. Предприятие оснащено оборудованием, позволяющим полностью перерабатывать отходы производства, причем не только свои. Например, щепу для производства плит в Павловск везут с двух других комбинатов холдинга в Камне-на-Оби и в Рубцовске.

Поэтому создание газометановой заправки стало логическим продолжением экологической стратегии предприятия.

Метановая АЗС. Фото: ЛХК «Алтайлес»

Каким видится будущее

Павловский ДОК, можно сказать, пионер метанового развития «Алтайлеса». В ближайшие месяцы предприятию предстоит оценить все плюсы и минусы этого проекта, сопоставив их с первоначальными теоретическими расчетами.

Алексей Гильманов не скрывает: грядущий зимний сезон немного настораживает. Как известно, техника на газе в это время года требует особого внимания. Однако опыт эксплуатации подобного транспорта у других компаний показывает, что особых проблем возникнуть не должно.

На комбинате смотрят и дальше в будущее. Если проект на первом этапе себя оправдает, павловское предприятие готово приступать ко второму. Речь идет об установке второго модуля газозаправочной станции с дальнейшим увеличением автопарка.

Таким образом, комбинат сможет заправлять транспорт не только для собственных нужд, но и для остальных подразделений «Алтайлеса».

Павловский ДОК. Анна Зайкова.

Что известно о комбинате

В 2019 году компания «Алтайлес» реализовала самый крупный проект в области деревообработки — им стал Павловский ДОК. Новый комбинат выпускает плиты MDF (HDF — вторая очередь). Мощность — 250 тыс. м3 в год. Объем инвестиций составил 7 млрд рублей.

Это один из самых крупных комбинатов Сибири и Дальнего Востока по производству плит MDF. Продукция реализуется под новым брендом — «АлтайДекор».

На комбинате установлено оборудование ведущих в своих сегментах производителей. На нем производятся плиты форматов и толщины расширенного диапазона. Пресс позволяет выпускать плиты шириной от 2220 до 2800 мм, толщиной от 2,5 до 40 мм.

В качестве сырья для плит используется низкосортная древесина и щепа. Щепа поступает на комбинат с двух лесопильных комбинатов компании, расположенных в Рубцовске и Камне-на-Оби.

Адрес: Барнаул, ул. Чкалова, 69-а

Телефон: (3852) 23−99−99

Сайты компании: www.altailes.com, www.altaidom.com

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