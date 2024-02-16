Поддержка сезонных работ на Алтае выросла на 88% к уровню 2023 года

Задолго до наступления весны аграрии начинают подготовительные работы к новому сезону: пополняют запасы необходимых минеральных удобрений и топлива, закупают семена для посева, ремонтируют или приобретают почвообрабатывающую и посевную технику. От того, насколько качественно подготовились зависит быстрота и продуктивность весенних агротехнических работ.

Юрий Миллер, глава крестьянского хозяйства из Калманского района Алтайского края к началу сезонных работ всегда готовится заранее.

Фермерством занимаюсь с 2012, а сельским хозяйством с 1997 года. Хозяйство у нас небольшое 1,5 тыс. га пашни, трудится 15 человек. Семья поддерживает, сын помогает, со мной работает. Мы выращиваем основные культуры: пшеница, гречиха, соя и попробовали чечевицу в прошлый сезон, — рассказывает Юрий Миллер. — В прошлом году рыночные цены на нашу продукцию снизились, поэтому идем проторенным путем. В Россельхозбанке на сезонные работы кредитуемся давно, берем льготные. Как обычно на эти средства закупили удобрения, гирбициды для сои, дизельное топливо. Осталось технику подготовить к началу работ. Примерно в конце апреля начнется сезон — весеннее боронование для сохранения влаги, потом сев в начале мая если погода позволит, и думаю, что все успеем.

Кредитование сезонных работ является одним из приоритетов в деятельности Россельхозбанка, и большая часть средств выдается аграриям по льготной ставке. С начала года в Алтайском крае и Республике Алтай РСХБ выдал на эти цели более 1,2 млрд рублей, что на 583 млн, или на 88%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом по льготным ставкам — 82%. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ, расширением перечня банковских продуктов и услуг, а также постоянным вниманием государства к отрасли и выделением необходимых лимитов для продолжения льготного кредитования.

Сезонные сельскохозяйственные работы. Фото предоставлено Россельхозбанком.

В первый рабочий день года был выдан кредит на сезонные работы. Заинтересованность аграриев в наших кредитных продуктах ощущаем постоянно и вся работа Россельхозбанка в регионах нацелена на то, чтобы удовлетворить этот возрастающий спрос. С начала года на развитие АПК в двух алтайских регионах выдано более 1,8 млрд рублей, что на 62% больше показателя на такую же дату прошлого года. Все кредитные продукты разработаны с учетом потребностей и специфики аграрного сегмента экономики. Кроме этого, РСХБ последовательно совершенствует условия и процедуру кредитования сезонных работ. Ознакомиться с условиями и оставить заявку можно онлайн или в наших офисах, — отметил директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

В Россельхозбанке действует «горячая линия» для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный), на сайте банка rshb.ru в разделе «Кредитные продукты на проведение сезонных работ» или письмом на официальный электронный почтовый адрес office@rshb.ru с пометкой «Сезонные работы».

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