Поле непаханное. Почему импортозамещение в отечественном семеноводстве может затянуться на десятилетия

К 2030 году доля оте­чественных семян в российском сельском хозяйстве должна достигнуть 75%. По крайней мере, такие показатели еще в прошлом году было решено внести в новую продовольственную доктрину. В нынешнем году вопрос импортозамещения в семеноводческой сфере встал еще острее. Алтайские сельхозпроизводители, давно проникшиеся любовью к импортным семенам, отмечают: если на посевную-2022 материал из Европы и США удалось закупить, то по следующей есть серьезные вопросы.

Почему импорт ближе

Фермер из Ребрихинского района Евгений Долгов не скрывает: семена рапса и подсолнечника в его хозяйстве на 100% импортные. Привозят их на алтайскую землю из Европы и даже Америки. Все качественно расфасовано, протравлено и, как говорится, готово к употреблению. Только засыпай в бункера и вперед.

Стоимость материала существенно выше, чем у отечественных производителей, примерно в 1,5−2 раза, зато и отдача впечатляет. По словам Долгова, урожайность импортных семян на 20−30% выше, чем у российских. Свой ориентир на импорт фермер считает оправданным.

Более того, говорит он, всхожесть, процесс созревания и качественные параметры полученного урожай впечатляют.

Руководитель фермерского хозяйства Евгений Долгов. Дмитрий Лямзин

В нынешнем году с покупкой семенного материала у Долгова проблем особых не было — запасливый хозяин сделал все загодя. Что будет в следующем году, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, он предугадывать не берется.

По его словам, есть неплохие семена технических культур в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской областях, и с каждым годом они становятся лучше. Но этот вариант фермер рассматривает в качестве последнего.

В «Панкрушихинском агропромснабе» вот уже три года не могут нарадоваться на импортные сорта пшеницы. Привозят их из Германии и Австрии. Руководитель предприятия Сергей Топчиев говорит прямо: отечественные семена даже рядом не стоят.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

«Сколько раз такое было: российская пшеница то не взошла, то полегла. Импортной все нипочем», — рассказывает директор.

По его словам, прибавка в урожайности на европейских семенах составляет около 10−15 ц/га. Качественные параметры полученного урожая такие, что зерно влет забирают хлебопеки. Как от такого можно отказаться?

Сколько на Алтае заморских семян

Владимир Устинов, руководитель элитного семеноводческого хозяйства в Косихинском районе, рассказывает: импортный семенной материал на алтайской земле действительно прижился. Аграрии его распробовали, сравнили, сделали выводы. Кто-то остановился на российской селекции, кто-то отдал предпочтение иностранной.

Сколько «забугорных» семян высевается на Алтае, точно сказать никто из аграриев не берется. Еще в марте, когда в стране только-только почувствовались первые кризисные дуновения, этот вопрос обсуждался на заседании правительства.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Министр сельского хозяйства региона Сергей Межин отчитался: зависимость от импорта не критичная. К примеру, доля импортных семян подсолнечника в алтайском АПК, по словам чиновника, сегодня составляет 19%, кукурузы — 16%, рапса и того меньше — 6%.

Министр объяснил: вопрос о замене импорта сортами отечественной селекции (в том числе алтайскими гибридами) сейчас прорабатывается. И он уверен: проблема будет решена.

Трудностей он не увидел и в закупке семян сахарной свеклы, хотя здесь доля импорта весьма велика.

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года Олег Богданов

Но оптимистическую позицию разделили тогда не все. Скептически отреагировал спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

«Вы себя не успокаивайте, ситуация сложная, и как она будет развиваться в целом по стране, еще неизвестно», — отметил он.

Сами сельхозпроизводители разделяют эту позицию. По мнению Евгения Долгова, возможно. что будут поставки семян из Румынии или Турции, а также параллельный импорт, который в сложившейся ситуации может стать настоящей палочкой-выручалочкой.

Что же касается цен, то здесь все тоже непросто. Владимир Устинов не исключает, что ситуация с импортными семенами может оказаться аналогичной той, что произошла по запчастям, когда весной этого года цены на некоторые иностранные образцы выросли даже не в два-три, а сразу в 50 раз.

Руководитель фермерского хозяйства Владимир Устинов. Анна Зайкова.

Как идет замещение

Как отмечают эксперты, импортозамещение в российском семеноводстве в последние годы шло ни шатко, ни валко. За 10 прошедших лет использование иностранного материала только возросло. Если с семенами зерновых отечественной селекции уровень самообеспечения превышает 75%, то по подсолнечнику импортозависимость остается высокой и составляет порядка 70%, по кукурузе — более 50%.

Интерес к заморскому связан не только с высокой урожайностью. Иностранные компании работают грамотно, предлагая не только семена, но и технологии их возделывания, агрохимию и даже подходящие цифровые системы управления. Все, как говорится, пакетом.

О прорывных успехах отечественной селекции особо не слышно. Исключение составляет лишь опыт «Щелково-Агрохим». Крупный холдинг совместно с наукой еще в 2010 году начал разрабатывать новые сорта сахарной свеклы, когда на собственной шкуре прочувствовал, насколько зависим от поставщиков из Европы и США.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

В 2022 году таких сортов было зарегистрировано уже 24. Сейчас компания делает акцент на разработку отечественных семян подсолнечника и сои.

«Засилье импорта выработало у участников рынка привычку к семенам зарубежного производства. Эту покупательскую инерцию надо преодолеть, для чего можно ввести субсидирование отечественных гибридов аграриям. Также мы должны на законодательном уровне придать особый статус государственным селекционным компаниям, которые работают над созданием новых сортов. Еще одна необходимая мера — создание возобновляемого государственного резерва семян наиболее важных культур, в который ежегодно будут закладываться новые сорта», — сообщил порталу Lenta.ru генеральный директор «Щелково— Агрохим» Салис Каракотов.

Между тем, вектор на дальнейшее импортозамещение еще в 2021 году дал президент страны. Владимир Путин тогда сказал, что доктрину продовольственной безопасности надо продлить до 2030 года, а в ней прописать долю отечественных семян в АПК, которая должна быть не меньше 75%.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Что происходит на Алтае

Флагманом семеноводства в Алтайском крае остается наука — Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий (в прошлом Алтайский НИИ сельского хозяйства) в последние годы вывел и внедрил в производство новые высокопродуктивные сорта зерновых, технических и кормовых культур.

Только в 2020 году ФАНЦА передал на государственное сортоиспытание семь из них.

Помимо науки, есть сформированный пул элитных семеноводческих хозяйств, которые сами разработкой сортов не занимаются, но зато размножают их на своих полях, подрабатывают и продают.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

По данным на 2020 год, всего в крае их было 28. Уже в году нынешнем о своих семеноводческих амбициях заявили еще как минимум два крупных хозяйства — КФК Иванова из Косихинского района и «БочкариАгро» из Целинного. Каждый из проектов оценивается в 120−130 млн рублей.

По словам Владимира Устинова, крен в сторону семеноводства в частном бизнесе объясним — государство готово выделять на техперевооружение в этой отрасли дополнительные средства. «Грех не воспользоваться», — заявляет фермер.

При этом Устинов уверен — пальма первенства должна оставаться за наукой. Чтобы двигаться вперед, ей надо улучшать материально-техническую базу и повышать оснащенность технологиями. Еще одна проблема, которая тормозит развитие отрасли — кадровый дефицит. Решить его за год-два-три будет совсем непросто.