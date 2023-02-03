Полгода улучшений: итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Сибирь-Техника»

Итоги шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели на одном из самых молодых производств по изготовлению гусеничных машин в Алтайском крае — ООО «Сибирь-Техника» .

На данном предприятии в качестве пилотного потока для внедрения улучшений был выбран «Процесс производства гусеничных машин ТЛП-4м». Проект реализовывался при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

За время реализации Федерального проекта «Адресная поддержка», с 4 июля 2022 года, удалось снизить время протекания процесса производства более чем в 2,0 раза. На эталонном участке (участок механической обработки) удалось успешно реализовать систему организации рабочих мест 5С, в результате чего незавершенное производство в цехе снизилось на 46%.

Также на предприятии активно развивается система подачи предложений по улучшениям и рационализаторских предложений, что позволило повысить вовлеченность в проект сотрудников. Введен в действие конкурс 5С с системой финансовой мотивации и еженедельной оценкой рабочих мест участников. Вводится в действие система наставничества и развития персонала.

Говоря о достигнутых результатах, генеральный директор ООО «Сибирь-Техника» Алексей Богородицкий акцентировал внимание на важности проекта для предприятия в целом и необходимости тиражирования полученных знаний на другие потоки.

Он особо остановился на планах по развитию компании в ближайшем будущем и улучшению условий труда сотрудников.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края Сергей Кореннов, присутствовавший на мероприятии в качестве приглашенного гостя, заявил о том, что проект не закрывается, а лишь переходит в новую стадию тиражирования.

По его словам, ООО «Сибирь-Техника» еще на протяжении 2,5 лет будет являться участником национального проекта «Производительность труда».

Руководитель проектного офиса Евгения Пшеничник, в свою очередь, выразила от лица всего коллектива слова благодарности Региональному центру компетенций за поддержку, активность и наставничество сотрудников в рамках реализации проекта.

Также она добавила, что процесс изменений на предприятии обязательно продолжится. Теперь компании предстоит тиражирование полученного опыта по всем потокам.

Присутствовавшие на совещании гости с предприятия ООО «РУФ-2» также высоко оценили достижения рабочей группы ООО «Сибирь-Техника» в процессе реализации проекта, отметили радушный прием гостей и очень позитивную атмосферу в коллективе, которая чувствовалась на протяжении всего пребывания на площадке.