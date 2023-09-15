Полностью онлайн: маркетплейс "Верум Агро" для покупки сельхозтехники

Вы когда-нибудь мечтали о путешествии по бескрайним золотым полям на мощном комбайне? Или представляли себя за штурвалом трактора, вспахивающего землю для будущего урожая? Современные фермеры знают этот восторг от работы на земле. Но даже в эпоху hi-tech* все еще остаются сложности с выбором и покупкой нужной техники.

К счастью, новый онлайн-маркетплейс "Верум Агро" готов стать картой и компасом в этом увлекательном путешествии по миру сельхозтехники. Эта платформа — настоящая находка для аграриев, мечтающих облегчить себе жизнь. Она позволяет легко и быстро подобрать все необходимое для работы на земле в режиме онлайн. А главное — сразу же заключить выгодную сделку по приобретению техники всего в несколько кликов.

"Верум Агро" — это амбициозный проект российской компании "ВЕРУМ-СОФТ", запущенный в 2022 году. Цель создателей платформы — цифровизация и модернизация всего агропромышленного комплекса России, внедрение удобных онлайн-сервисов для поставщиков сельхозтехники и для аграриев. Уже к лету 2022 года разработчики интегрировали на сайте полноценный функционал онлайн-лизинга в партнерстве с "Росагролизинг"**. Теперь российские фермеры и агропредприятия могут легко заказать нужные им трактора, комбайны и другую технику в лизинг прямо на сайте маркетплейса, не выходя из дома!

Это действительно настоящий прорыв и революция в сфере торговли и лизинга сельскохозяйственной техники в нашей стране. Ведь раньше приходилось тратить массу сил и времени на поиски нужной модели техники среди предложений сотен дилеров по всей России. А теперь достаточно зайти на "Верум Агро", чтобы выбрать подходящий вариант из 5000 предложений от 1000 проверенных дилеров из всех регионов. И сразу же оформить удобный договор лизинга онлайн на выгодных условиях.

Платформа работает в режиме реального времени, отображая актуальные цены на всю представленную технику и позволяя рассчитать условия лизинга при помощи встроенного калькулятора. Особо приятно, что пользование маркетплейсом абсолютно бесплатно как для покупателей, так и для продавцов сельхозтехники.

Успех этого инновационного проекта в сфере онлайн-торговли для агропромышленного комплекса поистине впечатляет. За первые полгода работы, с июля 2022 по март 2023, уже более 1500 человек смогли успешно приобрести необходимую сельхозтехнику именно через сайт "Верум Агро" по привлекательным ценам. Кроме того, к новой площадке проявили активный интерес и сами крупные производители сельхозтехники. Как отмечает генеральный директор компании-разработчика "ВЕРУМ-СОФТ" Андрей Соколов, этот онлайн-маркетплейс действительно выводит процесс покупки и продажи агротехники в России на совершенно новый уровень.

Разработчики "Верум Агро" не останавливаются на достигнутом и планируют запустить на платформе много полезных новых сервисов для еще большего удобства клиентов. Уже летом 2023 года внедрили уникальный инструмент на основе искусственного интеллекта для подбора оптимальных вариантов техники под нужды конкретного хозяйства. А также запустить услугу доставки приобретенной по выгодной цене сельхозтехники прямо до ферм и полей клиентов.

Так что теперь ваша мечта об увлекательном путешествии по просторам родной земли на мощном и надежном агрегате может осуществиться еще быстрее. С помощью инновационного онлайн-маркетплейса "Верум Агро" вы сможете с легкостью подобрать и заказать подходящий "корабль" для своей аграрной одиссеи XXI века!

* Передовые технологии.

** АО ''Росагролизинг'', ИНН 7704221591.