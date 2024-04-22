Помочь прорасти будущему. Как на Алтае поддерживают малый и средний бизнес

В нашем регионе стали говорить о развитии и поддержке креативных индустрий. В конце марта в центре «Мой бизнес» прошло заседание Общественной палаты Алтайского края, где довольно остро обсуждался этот вопрос: выступили министры, общественники, предприниматели. Думаю, что место для его проведения было выбрано не случайно. «Мой бизнес» сегодня — та самая точка, которая реально притягивает бизнес-­сообщество и помогает малым предпринимателям, в том числе и креаторам. Мой собеседник, Антон Слобод­чиков, уверен, что дальше здесь будет только интереснее.

— Сегодня доля креативных индустрий в ВВП края, по оценке регионального минэкономразвития, составляет 3–3,5%. Это выше, чем в среднем по СФО (2,8%), но ниже, чем в соседнем Новосибирске, — 6,6%. В Госдуме в первом чтении принят законопроект, регулирующий этот сектор экономики. В крае внедряется региональный стандарт, который нацелен на развитие креативных индустрий. Какое место в этом масштабном деле, по вашему мнению, мог бы занять центр «Мой бизнес»?

— Мы давно были вовлечены в работу с такого рода предпринимателями: ремесленниками, дизайнерами, рестораторами, айтишниками, помогали с организацией и участием в выставках, приглашали этих ребят на наши обу­чающие мероприятия, так что тема эта для нас не новая.

Скажу честно: мы примеряли на себя роль центра координации работы с креативными индустриями, в том числе проведя в прошлом году первый форум «Мой креатив. Мой бизнес».

Центр может дать представителям творческих индустрий самое главное, что им нужно сейчас, — «удочку» в виде необходимых компетенций и финансовых ресурсов для большей самостоятельности и предпринимательского успеха.

Активно задействовав нашу площадку разносторонней помощи малому бизнесу при участии минэкономразвития, минкульта и минцифры, от креативных индустрий регион достаточно быстро сможет получить больший эффект.

Центр «Мой бизнес». Фото: Дмитрий Лямзин.

— Сегодня, когда Центробанк борется удержанием высокой учетной ставки с инфляцией, у малого бизнеса нет возможности взять обычный кредит в банке — слишком велики проценты. Может ли им финансово помочь центр?

— У нас есть хорошие инструменты. Алтайский фонд финансирования предпринимательства предлагает сегодня кредитование для малого и среднего бизнеса в размере до 5 млн рублей на срок до трех лет по ставке до 7,5% годовых, что, согласитесь, совсем неплохо.

Есть льготные варианты для отдельных категорий предпринимателей — со ставкой от 4,75 до 5,75%. По инвестиционным займам сроком до семи лет с суммой до 15 млн рублей ставку при соблюдении определенных условий можно получить в 3%.*

Так что предприниматели могут не только пополнять свои оборотные средства, но и приобретать новое оборудование.

Второй инструмент — поручительства по кредитам. Здесь второй год подряд мы предлагаем самые низкие ставки за гарантии — всего 0,25% годовых от суммы поручительства.

Эти инструменты востребованы. В 2023 году Алтайским фондом финансирования предпринимательства было выдано займов на сумму более 1,3 млрд рублей, а поручительств Алтайского фонда МСП — на сумму более 2 млрд рублей, что в два раза больше предыдущего года.

Кроме того, за счет рационального управления свободными финансовыми ресурсами, размещения их в доходных, но надежных финансовых инструментах капитал Алтайского фонда МСП за пять лет прирос на 250 млн. рублей и составляет сейчас без малого 900 млн. рублей. Так что общая финансовая поддержка для малого и среднего бизнеса, проходящая через центр, серьезно выросла.

Антон Слободчиков. Фото: Дмитрий Лямзин.

— Помимо финансовой поддержки центр «Мой бизнес» оказывает начинающим и уже крепко стоящим на ногах предпринимателям маркетинговую, имущественную, экспортную и даже цифровую помощь. Как это выглядит на практике?

— «Мой бизнес» — это своеобразное «одно окно» для предпринимателей. Здесь можно пройти обучающие программы, развивающие самые разные компетенции. От генерации бизнес-идеи, правильного выхода на маркетплейсы, продвижения продукции и услуг в социальных сетях с учетом их специфики до упаковки франшизы и работы с искусственным интеллектом. От «Азбуки предпринимательства» до акселератора Сколково для экспортеров.

Кроме того, есть специальные программы для социальных предпринимателей. Все исходя из запроса самих предпринимателей.

В рамках содействия продвижению алтайской продукции центр организовывает бизнес-миссии и помогает нашим компаниям участвовать в региональных и международных выставках. В прошлом году таких миссий было 17, а выставок, участвовать в которых помогал алтайским компаниям центр, — 16.

Уточню, что главный показатель реальной помощи центра, например, при поддержке экспорта алтайского бизнеса — не количество проведенных мероприятий, а заключенные международные контракты. В 2023 году их было 142, на общую сумму более 31,5 млн долларов.

Антон Слободчиков. Фото: Дмитрий Лямзин.

— На мой взгляд, центр реально формирует вокруг себя молодое перспективное бизнес-сообщество. Как вы думаете, почему это вам удалось? Ведь механизмов поддержки бизнеса и без того много, предприниматель по определению отстоит от государства, у нас есть весьма активные общественные объединения предпринимателей. Почему «Мой бизнес» в нашем крае стал настоящей точкой притяжения для этих людей?

— С самого начала мы исходили из того, что должны не просто транслировать помощь малому бизнесу, которую дает Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», а исходить из реальных потребностей наших предпринимателей. Относиться к ним не с позиции казенного равнодушия, а с эмпатией. И думаю, что сейчас мы почти научились так работать.

Вторая составляющая — креативная среда, открытое комфортное пространство для общения. Насколько это ценят наши клиенты — судите сами. В прошлом году на площадке центра состоялось около 450 различных мероприятий. Из них 150 провел сам центр. Остальные сделали наши предприниматели.

Плюс медийная открытость. Мы подготовили несколько достаточно ярких публичных запоминающихся проектов. Таких, например, как «Фабрика бизнес-идей». И конечно, идем туда и налаживаем диалог там, где сегодня живет молодой малый бизнес: активно работаем с соцсетями.

Центр «Мой бизнес». Фото: Дмитрий Лямзин.

Центр «Мой бизнес» в цифрах** Более 2 млрд рублей предоставленных поручительств.

рублей предоставленных поручительств. 142 международных контракта на общую сумму более 31,5 млн долларов.

международных контракта на общую сумму более 31,5 млн долларов. 450 различных мероприятий.

различных мероприятий. 1,3 млрд рублей займов.

* Подробные условия на afmz.ru. Некоммерческая микрокредитная компания «Алтайский фонд финансирования предпринимательства». ОГРН 1092202000549.

** Данные за 2023 год.

Беседу вел Юрий Пургин.

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