Популярность кредитов на сезонные работы у аграриев Алтая в текущем году выросла более чем в два раза

Объем кредитования сезонных работ в Алтайском крае и Республике Алтай превысил 9 млрд рублей с начала года. Рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 5 млрд рублей.

Сергей Лысов,

руководитель ООО «КХ Лысова П.М.» из Топчихинского района Алтайского края:

— Прошлый сельскохозяйственный сезон у нас получился удачным. Мы выращиваем пшеницу — это у нас основная культура, а также горох, сою и гречиху. Благодаря благоприятным условиям прошлого года мы обновили парк техники, вложились в средства защиты растений, удобрения. Этот год с производственной точки зрения сложился неплохо. По многим культурам получился рекорд, например, по гречихе у нас получилось 21 ц с гектара, по яровой пшенице — 43 ц с га, тоже долгие годы не могли добиться. Предыдущий рекорд 2018 года был 42 ц с гектара. Несмотря на трудные условия весны: стояли высокие температуры, был недостаток влаги в почве, но все равно мы это преодолели и получили хороший урожай, который показал, что вложенные средства отлично поработали. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Я уверен, что в этом году мы удержимся в зоне рентабельности и будем дальше работать.

Абсолютное большинство кредитных средств — 98%, предоставленных Россельхозбанком в 2022 году аграриям Алтая — это кредиты по льготной ставке.

«Предоставление кредитной поддержки сельхозтоваропроизводителям при осуществлении ими мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ является постоянным стратегическим приоритетом деятельности Россельхозбанка. Последовательно совершенствуются условия и процедура кредитования сезонных работ. Драйвером при этом становятся льготные кредиты по ставке до 5% годовых — они позволяют привлечь новых заемщиков на комфортных для них условиях. Кроме этого, мы делаем все возможное, чтобы предоставить кредитные средства максимально оперативно, не задерживая процессы посевной или уборочной кампании. На сайте РСХБ и в мобильном приложении банка есть возможность подать заявку на кредит онлайн» — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Новый кредитный продукт «Микро АПК» предоставляется действующим клиентам банка на цели кредитования проведения сезонных работ, в т. ч. приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и пр. К преимуществам относится сокращенные сроки принятия решения о кредитовании и упрощенный список документов. Кредит до 5 млн рублей выдается индивидуальным предпринимателям и главам крестьянских (фермерских) хозяйств всего по двум документам: кредитной заявке и налоговой декларации. Свыше 5 млн рублей дополнительно предоставляется информация об основных средствах предприятия и планируемых объемах деятельности. Возможен необеспеченный или частично обеспеченный кредит (в зависимости от финансового состояния клиента). В качестве обеспечения может быть использован действующий залог заемщика по кредиту в РСХБ, а также поручительство или гарантия в рамках национальной гарантийной системы.

АО «Россельхозбанк»