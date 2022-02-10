Порядка 7 млрд рублей направил Россельхозбанк на Алтае на сезонные работы в 2021 году

«Обеспечение финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей в период проведения посевной и уборочной кампаний — одно из ключевых условий. Поэтому в настоящее время нашей основной задачей является максимально оперативное оформление заявок и своевременное предоставление кредитов аграриям в необходимом объеме», — отметил директор филиала Николай Бойко.
АО «Россельхозбанк» последовательно совершенствует условия и процедуру кредитования сезонных работ. Среди преимуществ кредитных продуктов банка — гибкий подход к обеспечению, конкурентоспособные процентные ставки. Все кредитные продукты разработаны с учетом потребностей и специфики сегмента.