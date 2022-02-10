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Экономика
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Порядка 7 млрд рублей направил Россельхозбанк на Алтае на сезонные работы в 2021 году

Россельхозбанк ежегодно увеличивает объемы финансирования сезонных работ в Алтайском крае и Республике Алтай. Так, объем кредитования на сезонные работы за 2021 год на 9% превысил показатели 2020 года и составил порядка 7 млрд рублей. Всего в 2021 году аграрии Алтайского края и Республики Алтай получили от РСХБ более 11,9 млрд рублей заемных средств, что на 2,4 млрд (25%) превышает показатели 2020 года.

Сезонные работы.
Сезонные работы.
АО "Россельхозбанк"

«Обеспечение финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей в период проведения посевной и уборочной кампаний — одно из ключевых условий. Поэтому в настоящее время нашей основной задачей является максимально оперативное оформление заявок и своевременное предоставление кредитов аграриям в необходимом объеме», — отметил директор филиала Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк» последовательно совершенствует условия и процедуру кредитования сезонных работ. Среди преимуществ кредитных продуктов банка — гибкий подход к обеспечению, конкурентоспособные процентные ставки. Все кредитные продукты разработаны с учетом потребностей и специфики сегмента.

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