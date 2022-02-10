Порядка 7 млрд рублей направил Россельхозбанк на Алтае на сезонные работы в 2021 году

Россельхозбанк ежегодно увеличивает объемы финансирования сезонных работ в Алтайском крае и Республике Алтай. Так, объем кредитования на сезонные работы за 2021 год на 9% превысил показатели 2020 года и составил порядка 7 млрд рублей. Всего в 2021 году аграрии Алтайского края и Республики Алтай получили от РСХБ более 11,9 млрд рублей заемных средств, что на 2,4 млрд (25%) превышает показатели 2020 года.