«Правило трех «К». Как в Барнауле с успехом развивается компания по производству домашней одежды

В этом году бренду домашней одежды Alpalazone исполняется пять лет. Семейному бизнесу предпринимателей из Алтайского края Альбины Шоль и Павла Видмера за небольшой срок удалось достичь внушительных результатов. Они открыли семь розничных магазинов, расширили штат сотрудников и кратно увеличили объемы производства.

Altapress.ru пообщался с Альбиной Шоль, совладелицей компании, и выяснил, как Alpalazone запускал производство, почему в ближайшее время она планирует расширять ассортимент для мужчин, и почему оптовые продажи умирают.

— Альбина, расскажите, как возникла идея создать Alpalazone? Насколько я знаю, это не первый ваш бизнес?

— Apalazone — не первая наша с братом компания, а продолжение, развитие уже существующего бизнеса. Мы начинали с мультибрендовых магазинов нижнего белья, работали с легкими потоками. Позже заключали договора с крупными российскими и иностранными фабриками.

Помимо корсетного белья, мы также продавали домашнюю одежду, ассортимент которой у нас «прихрамывал». Потому что мы не могли найти стабильного поставщика, который бы предоставлял нам качественный продукт за интересующую нас цену. Соответственно, мы не могли обеспечить широкое предложение, и удовлетворить потребности наших покупателей. Так и появилась идея открыть собственное производство.

Альбина Шоль и Павел Видмер. Архив сети фирменных салонов Alpalazone.

— Выходит, Alpalazone — это вынужденное расширение уже существующего бизнеса?

— Если говорить точнее, мы перевели бизнес в другой формат. Изначально у нас было несколько магазинов в Бийске. После открытия Apalazone, мы все магазины перевели в единый формат — провели ребрендинг, создали новые дизайн-проекты, и расширили ассортимент. Другими словами, мультибрендовый магазин перерос в собственную фирменную сеть.

— С чего начался Alpalazone?

— Сначала нужно было открыть производство. У нас не было больших амбиций, что мы сразу же откроем большую фабрику с огромными площадями — нет!

Мы начинали очень скромно и развивались поэтапно, поскольку для нас это было совершенно новое направление. Ни у меня, ни у моего брата не было опыта в производстве, не было твердого понимания, как оно должно быть организовано. Вопросов по ходу развития возникало много.

Все начиналось с 40 кв. метров. Здесь работал совсем небольшой коллектив — технолог, портная и закройщик. С этой командой мы запустили развитие производства. В скором времени мы выросли до 100 кв. метров, затем до 300. Сейчас наши производственные площади составляют около 500 кв. метров. Увеличиваем количество машинок, нанимаем портных, запускаем новые цеха — из команды в 7 человек на производстве и рознице мы выросли до 60 работников.

В Барнауле с успехом развивается компания по производству домашней одежды. Архив сети фирменных салонов Alpalazone.

— Запуск производства все-таки требует немалых финансовых средств. Вы привлекали инвестиции, брали кредиты? Может быть, пользовались государственной поддержкой?

— Это действительно затратный процесс, к нему нужно быть готовым — необходима финансовая подушка. У нас на тот момент уже были собственные накопленные средства и, конечно, нам помогали продажи в розничных магазинах. Но этого все равно было недостаточно, приходилось обращаться к кредитам.

Но особенно нам помог грант в сумме 500 тыс. рублей на запуск производства. Мы его выиграли в 2016 году.

— По условиям гранта вы должны были выйти на точку безубыточности не позже, чем через 3 года. Как я понимаю, вам это удалось?

— Удалось даже раньше, потому что мы как розничный магазин взяли низкий старт. В первый год сразу же открыли 7 точек — мы это запланировали сразу, поскольку производство требует сбыта, а заниматься оптом мы не планировали.

Схема была простая: все, что мы производим, реализуется через собственные фирменные магазины. Именно поэтому нам был необходим такой рывок на старте. Продажи пошли сразу, и точку безубыточности мы достигли примерно за два года.

В Барнауле с успехом развивается компания по производству домашней одежды. Архив сети фирменных салонов Alpalazone.

— Давайте поговорим о вашей продукции. Как бы вы сами охарактеризовали одежду Alpalazone, есть ли у вас собственный стиль?

— Собственного стиля как такового у нас нет — в ассортименте и монохром, и принты, присутствуют и классические комплекты с рубашками и брюками. Наш ассортимент — домашняя одежда, а каждый себя дома видит по-своему.

Стиль сужает предложение, а мы, напротив, пытаемся привлечь как можно больше людей с разными вкусами и предпочтениями за счет широты ассортимента.

Главное для нас — правило трех «К»: одежда должна быть комфортная, качественная и красивая.

Комфортная — потому что одежда для дома другой быть не может, она должна быть функциональной.

Качество — во-первых, мы отшиваем одежду только из натуральных тканей. А во-вторых, мы очень требовательны к нашему персоналу, у нас есть отдел по контролю качества, который следит за их работой. Каждое изделие проходит проверку.

И красота — в целом, миссия нашей компании. «Будьте привлекательны для самых важных людей» — это, на наш взгляд, залог счастья и гармонии в семье. Мы должны быть красивыми, прежде всего, для своих родных и близких, а уже потом для всех остальных. Красота также зашита в идею каждого изделия.

В Барнауле с успехом развивается компания по производству домашней одежды. Архив сети фирменных салонов Alpalazone.

— А где вы закупаете натуральные материалы, в России или зарубежом?

— Мы не закупаем материалы, а работаем непосредственно с производителями — российскими и турецкими фабриками. Они изготавливают для нас нужную ткань в интересующем составе и цвете под конкретную коллекцию.

— И как часто выходят ваши коллекции?

— У нас весенне-летний и осенне-зимний ассортимент. Их мы разделяем на коллекции в зависимости от тканей. Например, есть коллекции из вискозы с кружевом, из хлопка, из футера — более теплой ткани и т.д. В месяц у нас выходит по три новых коллекции, в каждой из которых от 4 до 8 изделий, сочетающихся между собой.

В каждой коллекции представлены несколько изделий: брюки, шорты, футболка и рубашка, халат, сорочка и т.д. — покупатель может собрать для себя нужный комплект.

В Барнауле с успехом развивается компания по производству домашней одежды. Архив сети фирменных салонов Alpalazone.

— Давайте попробуем составить портрет вашего покупателя — кто он? Заметил, что на вашем сайте представлена в основном женская одежда, для мужчин предложение совсем небольшое.

— Это действительно так, поскольку мы работаем на женскую аудиторию. Наш клиент — женщина с активной жизненной позицией, которая следит за современными модными тенденциями.

Мужской ассортимент у нас, как ни странно, представлен тоже для женских глаз — чтобы они, пока выбирали одежду себе, заодно купили что-нибудь своему близкому. Поэтому одежда для мужчин у нас, как правило, располагается у кассы. У нас даже мужских манекенов нет.

Из мужской коллекции у нас имеется нижнее белье, пижамы, одежда для дома. Правда, мы всегда расширяем мужской ассортимент к новогодним праздникам и к 23 февраля, потому что женщины довольно часто в подарок покупают махровые халаты и пижамы.

В этом году мы решили увеличить предложение для мужчин, но всё равно магазин будет ориентироваться на женскую аудиторию. Сейчас у нас соотношение 95% на 5% в пользу женщин, и мы планируем со временем выйти к уровню 80% на 20%. У нас будут проходить систематические мужские фотосессии, где мы представим новые коллекции. Раньше этого не было, мужскую одежду продавали только офлайн, на сайте практически ничего не представлено.

В Барнауле с успехом развивается компания по производству домашней одежды. Архив сети фирменных салонов Alpalazone.

— Почему вы именно сейчас решили уделить внимание мужчинам?

— Спрос диктует предложение. В последнее время женщины все чаще стали покупать одежду для своих мужчин, более того — хотят новые модели. «Я еще хочу такие-то варианты шорт, а есть у вас еще вот такая пижама, а вот еще бы костюм такой» и т.д.

Если покупателю нравится изделие — посадка, комфорт, качество ткани, то ему хочется приобрести новые варианты этой модели. Покупатели просят — вот мы и расширяем мужской ассортимент. Будем следить, как это отразится на наших продажах.

— В последнее время небольшие компании, занимающиеся продажей собственного бренда, практически не открывают магазинов, а продают одежду в соцсетях или стараются выходить на маркетплейсы. Вы же пошли розничным путем. Можете объяснить почему это наиболее эффективный вариант для вас?

— Мы считаем, что в наше время нельзя упираться в какое-то одно направление. Оффлайн сегодня жив — там есть продажи, поэтому мы его развиваем.

Мы сразу решили, что будем открываться только в самых центральных ТЦ, в местах с хорошей проходимостью. Но мы не ограничиваемся продажами в розничных магазинах. На второй год существования Alpalazone мы открыли свой фирменный интернет-магазин и в этот же год наша одежда попала на Wildberries, где у нас тоже хорошие продажи.

Таким образом, мы идем во всех трех направлениях, в каждом из которых активно развиваемся. Если было бы четвертое прибыльное направление — мы бы развивали и его.

В Барнауле с успехом развивается компания по производству домашней одежды. Архив сети фирменных салонов Alpalazone.

— Если не секрет, где у вас больше продаж?

— На данный момент больше всего продаем в оффлайне. Хотя и с небольшим перевесом. Если мы с вами будем общаться через год, ситуация будет другой — онлайн выйдет на первую позицию.

— Расскажите, как вы продвигали свой продукт?

— В принципе рекламного бюджета как такового у нас нет. Мы в том числе поэтому открывались в ТЦ, в центральных атриумах — потому что это тоже в некотором смысле реклама, эти магазины видят все.

У нас очень много постоянных покупателей — очень здорово работает «сарафанное радио». С некоторыми клиентами мы не только дружим, но и сотрудничаем — со стилистами и блогерами совместно разрабатываем новые коллекции.

Так, у нас состоялось несколько коллабараций с известными барнаульцами — Яной Матвейко, Надеждой Горшениной, Сашей Старостенковой, благодаря которым у нас появились новые коллекции и серьезно приросла аудитория.

В Барнауле с успехом развивается компания по производству домашней одежды. Архив сети фирменных салонов Alpalazone.

— Подкупает ли клиента то, что вы местный производитель?

— Да, еще как! Покупатели с особым теплом относятся к нашей одежде — потому что это не просто российский бренд, а это наша, барнаульская компания.

Клиенты нередко нам говорят: «Вы такие молодцы, что развиваете производство здесь». А некоторые даже удивляются :"Правда что-ли? У нас, в Барнауле? А где фабрика находится?".

— Чуть раньше вы сказали, что совсем не занимаетесь оптом. Почему?

— Мы постоянно расширяем производство, потому что спрос на наши товары есть, и наших мощностей постоянно не хватает — у нас все с колес уходит. Опт загрузил бы нас еще сильнее. Да и к тому же — зачем нам забивать склады?

Я думаю, медленно, но верно опт вымирает. Оптовые направления остались в основном в совсем небольших городах, мелких ТЦ. Мне лично кажется, опт — это прошлый век.

В Барнауле с успехом развивается компания по производству домашней одежды. Архив сети фирменных салонов Alpalazone.

— Как компания планирует развиваться в ближайшее время?

— Будем развивать три направления — оффлайн, свой сайт и маркетплейсы. Что касается последних, то в наших планах появится на Lamoda и Ozon.

К концу года планируем провести ребрендинг компании, потому что этим летом нам будет уже пять лет и хочется как-то обновиться, изменить дизайн магазинов и сайта. Кроме того, сейчас активно обсуждаем, как будем развивать ассортимент оффлайна — в том числе мужской.

Еще мы развиваем направление size+ - расширяем размерные линейки. Это 58 и 60 размеры. Если раньше наши коллекции в основном были 42−50 размера, то теперь будем шить одежду и для красоток с пышными формами.

— Специальный вопрос: Пользовались ли вы поддержкой регионального центра «Мой бизнес«?

— Да, мы брали кредит с пониженной кредитной ставкой. На самом деле, эта поддержка очень помогает, особенно когда ты только запускаешь свое производство — ведь оно требует немалых затрат и сопровождается большими рисками.

Такая поддержка, кроме всего прочего, помогает морально — мотивирует к тому, чтобы развиваться и двигаться дальше.

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