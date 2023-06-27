27 июня
﻿
Экономика

Предприимчивый фермер на Алтае построил новый завод и удивился приятному бонусу

Новый семенной завод появился в Алтайском крае. Объект располагается в Целинном районе в сельхозпредприятии "Гея". Об особенностях объекта на конференции "Алтай Агро" рассказал руководитель хозяйства Александр Кутилин. Записи выступлений доступны на канале altapress.ru в YouTube и на сайте.

Александр Кутилин
Александр Кутилин
Олег Богданов

Предприятие "Гея" входит в число 33 семеноводческих хозяйств Алтайского края. Опытные поля закладывать здесь начали много лет назад, решив подойти к вопросу с умом.

Александр Кутилин,
директор сельхозпредприятия "Гея":

В 2014 году мы поняли, что так больше продолжаться не может, собрали по горсточке разных семян, и посеяли первые демонстрационные поля. Стали изучать. Сортов становилось все больше, появились институты, готовые к сотрудничеству. На сегодняшний день у нас есть маленький комбайн для уборки и полностью вся техника для самостоятельной селекции.

Следующим этапом стал современный семенной завод. Инвестор запустил его осенью прошлого года, переработав большое количество севоматериала. Сезон подготовки семян в хозяйстве завершился только к маю.

Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
СС0

Объект состоит из двух частей. Первая предназначенная для приемки зерна с полей. Основные машины здесь немецкого производства. Производительность - 100 тонн в час.

Второе отделение - непосредственно семенная линия, оборудованная отечественными машинами.

Александр Кутилин,
директор сельхозпредприятия "Гея":

Отработали почти год, получилось очень хорошо. Объект сам себя отапливает за счет системы вентиляции. Я даже сам удивился такому приятному бонусу для нас. Мы, конечно, сделали отопление на холодные дни.

Покупателями семян в "Геи" являются аграрии не только с Алтая, но также из Красноярского края, Новосибирской, Тюменской, Иркутской областей и Казахстана.

Конференция &quot;Алтай Агро&quot;.
Конференция "Алтай Агро".
altapress.ru

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость