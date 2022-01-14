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Предприятия Алтайского края ждут на выставке в Крыму
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Экономика
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Предприятия Алтайского края ждут на выставке в Крыму

  1. Кого мы приглашаем?
  2. Что даёт участие в выставке?
  3. Кто постоянные посетители выставок?
  4. Какие задачи решает участие в выставке?
  5. Какие экспозиции будут представлены на выставке?

Центр «Мой бизнес» приглашает предприятия Алтайского края принять участие в VIII-й выставке российских производителей «РoсЭкспоКрым».

Раскрытие потенциала региональных предприятий, повышение уровня конкурентоспособности продукции на внутреннем продовольственном рынке — вот главная цель поездки Алтайской делегации на крымскую выставку.

1
Кого мы приглашаем?

Производственников, представителей предприятий оптовой и розничной торговли, сферы услуг.

2
Что даёт участие в выставке?

Возможность эффектно представить свою компанию и увеличить базу потенциальных клиентов, за короткое время продемонстрировать свою продукцию и сервисы целевой аудитории — большому количеству специалистов, заинтересованных в её приобретении.

3
Кто постоянные посетители выставок?

Это владельцы бизнесов и топ-менеджеры, менеджеры среднего звена и профильные эксперты предприятий гостиничного и туристского комплекса, системы здравоохранения, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства, различных отраслей промышленности и государственных структур.

4
Какие задачи решает участие в выставке?
  • Дилерство
  • Представительство
  • Контракты
  • Прямые поставки
  • Инвестиции
  • Субсидии
  • Инновации
  • Кадровые ресурсы
5
Какие экспозиции будут представлены на выставке?
  • Мясо, птица. Рыба, морепродукты
  • Бакалея. Кондитерские и хлебобулочные изделия
  • Масложировая продукция, соусы. Молочная продукция
  • Продукция халяль
  • Консервация. Замороженные продукты
  • Фрукты и овощи. Здоровое питание
  • Алкогольные и безалкогольные напитки. Чай, кофе
  • Пищевые ингредиенты, добавки, специи
  • Моющие и дезинфицирующие средства
  • Оборудование для пищевой промышленности. Тара и упаковка продуктов, этикетки
  • Логистика

Дата проведения: 11−12 Марта 2022 года

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, посёлок городского типа Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14.

Количество участников ограничено, и это правда, а не фигура речи, подавайте заявки вовремя!

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в Центре «Мой бизнес» по тел: 8 800 222 83 22 (Стрижова Мария), г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Возрастное ограничение: 18+

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