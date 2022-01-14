Предприятия Алтайского края ждут на выставке в Крыму

Раскрытие потенциала региональных предприятий, повышение уровня конкурентоспособности продукции на внутреннем продовольственном рынке — вот главная цель поездки Алтайской делегации на крымскую выставку.
Производственников, представителей предприятий оптовой и розничной торговли, сферы услуг.
Возможность эффектно представить свою компанию и увеличить базу потенциальных клиентов, за короткое время продемонстрировать свою продукцию и сервисы целевой аудитории — большому количеству специалистов, заинтересованных в её приобретении.
Это владельцы бизнесов и топ-менеджеры, менеджеры среднего звена и профильные эксперты предприятий гостиничного и туристского комплекса, системы здравоохранения, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства, различных отраслей промышленности и государственных структур.
- Дилерство
- Представительство
- Контракты
- Прямые поставки
- Инвестиции
- Субсидии
- Инновации
- Кадровые ресурсы
- Мясо, птица. Рыба, морепродукты
- Бакалея. Кондитерские и хлебобулочные изделия
- Масложировая продукция, соусы. Молочная продукция
- Продукция халяль
- Консервация. Замороженные продукты
- Фрукты и овощи. Здоровое питание
- Алкогольные и безалкогольные напитки. Чай, кофе
- Пищевые ингредиенты, добавки, специи
- Моющие и дезинфицирующие средства
- Оборудование для пищевой промышленности. Тара и упаковка продуктов, этикетки
- Логистика
Дата проведения: 11−12 Марта 2022 года
Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, посёлок городского типа Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14.
Количество участников ограничено, и это правда, а не фигура речи, подавайте заявки вовремя!
Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в Центре «Мой бизнес» по тел: 8 800 222 83 22 (Стрижова Мария), г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.
Возрастное ограничение: 18+