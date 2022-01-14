Предприятия Алтайского края ждут на выставке в Крыму

Раскрытие потенциала региональных предприятий, повышение уровня конкурентоспособности продукции на внутреннем продовольственном рынке — вот главная цель поездки Алтайской делегации на крымскую выставку.

1 Кого мы приглашаем? Производственников, представителей предприятий оптовой и розничной торговли, сферы услуг.

2 Что даёт участие в выставке? Возможность эффектно представить свою компанию и увеличить базу потенциальных клиентов, за короткое время продемонстрировать свою продукцию и сервисы целевой аудитории — большому количеству специалистов, заинтересованных в её приобретении.

3 Кто постоянные посетители выставок? Это владельцы бизнесов и топ-менеджеры, менеджеры среднего звена и профильные эксперты предприятий гостиничного и туристского комплекса, системы здравоохранения, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства, различных отраслей промышленности и государственных структур.

4 Какие задачи решает участие в выставке? Дилерство

Представительство

Контракты

Прямые поставки

Инвестиции

Субсидии

Инновации

Кадровые ресурсы

5 Какие экспозиции будут представлены на выставке? Мясо , птица. Рыба , морепродукты

птица. Рыба морепродукты Бакалея. Кондитерские и хлебобулочные изделия

Масложировая продукция , соусы. Молочная продукция

соусы. Молочная продукция Продукция халяль

Консервация. Замороженные продукты

Фрукты и овощи. Здоровое питание

Алкогольные и безалкогольные напитки. Чай , кофе

кофе Пищевые ингредиенты , добавки , специи

добавки специи Моющие и дезинфицирующие средства

Оборудование для пищевой промышленности. Тара и упаковка продуктов , этикетки

этикетки Логистика

Дата проведения: 11−12 Марта 2022 года Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, посёлок городского типа Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14. Оставить заявку



Количество участников ограничено, и это правда, а не фигура речи, подавайте заявки вовремя!

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в Центре «Мой бизнес» по тел: 8 800 222 83 22 (Стрижова Мария), г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Возрастное ограничение: 18+