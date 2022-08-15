Представитель Алтая вышел в финал федерального конкурса тренеров по бережливому производству

Одним из 13 финалистов конкурса «Тренер по бережливому производству — 2022. Применяй. Обучай. Совершенствуй» стал руководитель проектов по развитию производственной системы ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» Алексей Скворцов.

Отметим, что заявку на конкурс, который организован Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», подавали более 100 участников из регионов России.

Финалистам предстоит продемонстрировать свой опыт, умения и знания на очном этапе 18 августа в «Академии производительности» в Москве.

Федеральный конкурс стартовал 10 июня 2022 года. Для тренеров данное состязание является уникальной возможностью продемонстрировать свои профессиональные компетенции и поделиться экспертизой в обучении бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда», познакомиться с лучшими практиками в том, как добиться применения знаний на рабочем месте.

В рамках выполнения заданий заочного этапа, конкурсанты продемонстрировали профессиональные компетенции в бережливом производстве, знания в области организации обучения на предприятии, коммуникативные навыки.

Каждая работа оценивалась несколькими экспертами, а итоговый балл для рейтинга формировался из консолидированных оценок.

Заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук выразила благодарность всем участникам за проявленный интерес и активное участие в конкурсе.

«Заочный этап показал, насколько большим потенциалом обладают наши тренеры, которые представляют предприятия из различных отраслей экономики и регионов России. Мы оценили проявленную экспертность, широту кругозора, применимость и оригинальность предложенных решений — и выбрали лучших для участия в финале. Желаю вам удачи, энергии и вдохновения, пусть победа достанется сильнейшему!» — отметила она.

Необходимо особо отметить, что ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» является одним из первых алтайских предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Котельный завод обеспечивает оборудованием крупные тепловые электростанции, объекты металлургии, нефтехимии и других отраслей. В августе текущего года компания отметила 80-летний юбилей. Сотрудники завода, включая Алексея Скворцова, в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» совместно с экспертами ФЦК повышали производительность производства коллекторов (127868-Б). В результате время протекания процесса изготовления коллекторов сократилось в 2,13 раза, а выработка была увеличена в 2,07 раз.

КАУ «Алтайский центр кластерного развития» поздравляет Алексея Скворцова с выходом в финал конкурса и желает ему победы и успехов!

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет своей целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.