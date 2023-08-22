Премиальная карта Mir Supreme банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке

Банк «Открытие» вошел в топ-3 рейтинга лучших премиальных дебетовых карт Mir Supreme в августе 2023 года, который составил один из крупнейших в России финансовых маркетплейсов «Выберу.ру».

Авторы исследования проанализировали дебетовые карты российских банков и рассчитали наиболее выгодные клиентам варианты. При составлении рейтинга принимались в расчет стоимость выпуска и обслуживания статусной карты, количество бонусных категорий, условие обмена бонусов и баллов кешбэка на рубли, величину кешбэка на все и у партнеров, количество привилегий для держателя карты в программе лояльности банка, условия перевода денег в другие банки и снятия наличных, онлайн-оформление и доставку пластика, а также значимость банка на финансовом рынке.

По совокупности этих факторов премиальная карта Mir Supreme от «Открытия» стала одной из лучших на рынке.

Обслуживание премиальной карты Mir Supreme банка «Открытие» для всех бесплатно, а стоимость выпуска карты зависит от ее формата и статуса клиента. При наличии премиального статуса или Плюс виртуальная карта Mir Supreme выпускается бесплатно. Держатели получают кешбэк до 3% на все покупки, до 30% у партнеров банка, повышенный кешбэк в ресторанах и у партнеров платежной системы «Мир», а также другие привилегии от банка в соответствии со статусом клиента.

Подробнее узнать об условиях и правилах оформления дебетовой премиальной карты Mir Supreme можно узнать на сайте банка.