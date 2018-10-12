«Гипермаркеты потеряли преимущество». Эксперт рассказал, как местные торговые сети могут победить федералов

Федеральные сети активно завоевывают региональные рынки с помощью технологий и низких цен. Однако Андрей Карпов, президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, считает, что региональные компании составляют достойную конкуренцию. «Еще неизвестно, кто победит», — рассуждал он на круглом столе, который 26 сентября организовал ИД «Алтапресс». Altapress.ru расспросил эксперта о самых важных трендах на рынке ритейла.

Федералы против регионалов

— Что сейчас происходит на рынке ритейла?

— Вы сами видите: ситуация в ритейле сложная. После 2014 года оборот розничной торговли упал, в 2017-м рынок сработал с небольшим плюсом, но с учетом инфляции можно говорить об отрицательной динамике. У людей денег больше не становится, а между ритейлерами обостряется конкуренция. Рынок съеживается по количеству игроков и по объему денег в нем.

— Вы побывали в Алтайском крае. Как вы оцениваете местный ритейл?

— Ваш рынок насыщен федеральными и региональными компаниями. Видна серьезная конкуренция. Крупные местные игроки вроде «Марии-Ра» и «Аникса» чувствуют себя очень уверенно.

Сейчас нельзя однозначно сказать, кто победит: региональные или федеральные ритейлеры. Например, недавно в десятку самых динамично развивающихся сетей ворвались алкомаркеты «Красное & Белое» челябинского предпринимателя Сергея Студенникова. В 2017 году их оборот вырос на 50%. По итогам января — июня 2018-го они опередили по темпам открытия новых точек «Магнит» и вышли на второе место после X5 Retail Group (в Алтайском крае представлен магазинами «Пятерочка». — Прим. ред.).

— Как они добиваются этого?

— Успех челябинцев связан с выбранной моделью развития. Они часто открываются дверь в дверь с торговыми объектами, «садятся» на их трафик, предлагают, как правило, алкоголь по самым низким ценам и основной продуктовый набор. Взрывной характер развития сети говорит о том, что на высококонкурентном рынке России есть куда развиваться, в том числе за счет менее успешных участников.

Андрей Карпов , президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла , Юрий Пургин , генеральный директор ИД «Алтапресс». «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год. Анна Зайкова.

Куда уходят «гиперы»

— Кто из лидеров рынка испытывает трудности?

— На самом деле трудности сейчас есть у всех компаний: у «Магнита», METRO, «Ашана», «Дикси» и т. д.

Например, METRO Cash & Carry ориентирован на профессионального клиента. Но в России компания фактически представляет свой розничный формат — Real (сейчас он продан. — Прим. ред.). Отчасти это могло произойти из-за своеобразия нашего рынка: не всем его участникам хочется показывать свой бизнес «вбелую» целиком.

Немцы поняли, что профессионального клиента в России надо «воспитывать», и, скорее всего, поэтому у METRO возник проект «Фасоль» (франшиза розничных продуктовых магазинов. — Прим. ред.). Продавая магазины под ключ, они поддерживают профессиональную группу клиентов. В рамках проекта у владельцев магазинов возникают обязательства по приобретению определенного количества продукции у ритейлера.

— Что происходит с сетью «Ашан»?

— Выручка «Ашана» в России в 2017 году снизилась на 4%, и это произошло впервые. В прошлом году сеть запустила рекламу на билбордах и других носителях, что говорит о том, что у компании возникла необходимость привлекать покупателя. И времена больших очередей в кассы уже прошли, нужно бороться за своего потребителя.

— Почему один из уверенных лидеров российского рынка начал терять позиции?

— Основная конкуренция в ритейле идет на уровне цен. Преимуществ у гипермаркетов становится все меньше. Если раньше они позволяли сэкономить 15−20% в общей структуре покупок граждан, то сейчас такого эффекта нет. Тогда возникает вопрос: зачем туда ехать?

Этот формат сейчас переосмысливается ритейлерами России и других стран. Накануне «Магнит» официально заявил, что будет менять свои гипермаркеты на супермаркеты, а освободившиеся площади сдавать в аренду или использовать для активности, которая привлечет покупателей.

— То есть нас ждет волна закрытия гипермаркетов?

— Нет. Революции не произойдет. Ведь есть проекты и отдельные магазины, которые остаются рентабельными. В одних случаях их здания построены уже несколько лет назад и успели окупить себя. В других — гипермаркет из классической торговой точки в поле превратился в магазин у дома, потому что вокруг него вырос спальный микрорайон.

— Потребность в низкой цене стала настолько мощной , что гипермаркетам приходится сворачиваться. Означает ли это расцвет жестких дискаунтеров?

— У понятия «жесткий дискаунтер» нет четкого определения. Каждый вкладывает в него свой смысл. Но давайте вспомним: сети вроде «Магнита» и «Пятерочки» предлагали своим покупателям магазины, в которых товар стоял на полках в упаковках и на паллетах. Потом «Пятерочка» первой реконструировала свои магазины, сделав их уютными, чистыми, светлыми и при этом сохранив цену товара на прежнем уровне. И в итоге сеть собрала деньги с рынка розничных продуктовых магазинов.

Продуктовый магазин «Пятерочка». Анна Зайкова

Еду протолкнет алкоголь

— Как ведет себя самый молодой сегмент ритейла — онлайн-магазины?

— Не особо динамично. Ежегодный рост сегмента составляет около 4%. Одни эксперты говорят, что его оборот превысил порог в триллион рублей в 2017 году, другие — что перевалит отметку только в этом.

Значительная часть продаж приходится на товары категории non-food (не еда). А у рынка food вообще смешные цифры. Пока крупные продуктовые компании тестируют онлайн-продажи, но не все. Я общался с коллегами из «Ленты». Они не собираются спешить, наблюдают за конкурентами. Подход понятен: зачем тратить деньги на эксперимент, если потом можно купить готового специалиста и сэкономить на этом. Тем более что многие компании несколько раз пытались развить онлайн-торговлю, но, попробовав, сворачивали проекты.

— У кого-то все же получается?

— Единственный крупный продуктовый онлайн-ритейлер России работает в Москве — это интернет-гипермаркет «Утконос», развивающий доставку продуктов по Москве и Московской области. Но он никогда не был прибыльным, а работает за счет своего акционера Алексея Мордашова, владельца «Северстали». Вообще он несет благородную миссию: раскачивает этот сегмент, тренирует потребителя. Но я думаю, что, когда наступит положительная динамика, более успешные федеральные ритейлеры оттеснят его и прочно займут нишу.

— При каких условиях рынок онлайн-продажи еды начнет развиваться?

— Возможно, когда разрешат онлайн-продажу алкоголя. Продовольствие сначала пойдет сопутствующим товаром. Если ритейлер предложит качественный продукт с нормальным сроком годности, тогда покупатель начнет чаще обращаться к этому каналу.

Андрей Карпов , исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли. Олег Богданов

Выбор без выбора

— Барнаульские торговые центры очень бы хотели заполучить на свои площади крупных арендаторов. Например , компании бытовой техники. Что сейчас происходит в этом сегменте?

— Главное событие, которое определяет рынок бытовой техники, — объединение «Эльдорадо» и «М.Видео». В результате появился настоящий монстр: он подмял под себя рынок, забрав эконом-сегмент, и показал серьезную положительную динамику. Торговым центрам, которые не могут с ним договориться, придется пробовать работать с DNS. ФАС не видит в этом проблемы.

Вообще бизнес у крупных ритейлеров бытовой техники стабильный: у них прямые договоры с производителями. В них на случай роста курса валюты есть фиксированный коридор, в рамках которого могут изменить стоимость товара. В 2014 году это помогло зачистить рынок от компаний, которые работали в формате «купи-продай»: получали заказ и ехали на оптовую базу.

— Похоже , что такая же ситуация складывается на рынке товаров для дома и ремонта.

— Действительно, очень сильно в России развивается «Леруа Мерлен». У сети грандиозные планы в регионах, и никто за ней не поспеет. Она предлагает оптимальные цены и продолжает конкурировать со строительными рынками, что очень важно для этого сегмента. Второй по мощности игрок на этом рынке — сеть «Петрович». А вот OBI до регионов не дойдет — она теряет рынок и новых магазинов уже не строит. Будущего у сети нет.

Открытие второго магазина «Леруа Мерлен». Олег Богданов

Когда чиновникам нравится

— Ритейлеры живут в условиях постоянного обновления законодательной базы. Чего ждать после чипирования шуб и внедрения «Меркурия»?

— У государства есть пожелание маркировать все, что возможно. Чиновникам понравилось, сколько они собрали денег с шуб (с 2012 года на каждом меховом изделии закреплен чип — бланк отчетности с защитой от подделки. — Прим. ред.). Они даже не ожидали, что легальный оборот меховых изделий увеличится раз в 10. Плюс в самой системе зарегистрировалось на порядок больше компаний, чем ожидалось.

Чтобы развивать направление, создан Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Это некая олигархическая структура, которой отдали в управление действующую маркировку товаров в стране, а также поручили разрабатывать новые проекты.

— Чего ждать от этой новой «боевой единицы»?

— У ЦРПТ есть проекты для отслеживания продукции животного происхождения. Это аналоги системы ветеринарного документооборота «Меркурий», которой пока управляет Россельхознадзор. Но не исключено, что ее отдадут ЦРПТ.

Еще обсуждается ликвидация ЕГАИС (система контроля движения алкоголя по стране), которую должен заменить проект, разработанный ЦРПТ. Скорее всего, производители поддержат новые предложения, потому что сейчас, чтобы участвовать в ЕГАИС, им приходится дедовским способом клеить марки на бутылки. Соответственно, компании несут издержки и убытки.

В проект ЦРПТ надо вникать. Обратите внимание, что центр проводит большое количество обучающих вебинаров.

— Как бизнес включается в проекты вроде ЕГАИС или «Меркурий»?

— Забот добавляет то, что у государства появляются новые «хотелки»: мы поиграли в сканеры для ЕГАИС, а теперь давайте попробуем что-нибудь новое. При этом в магазины сетей куплено по три-четыре сканера. Умножаем это на количество магазинов, а потом на 200 долларов и понимаем масштаб проблемы.

Ритейлеры готовы включаться в программы государства, но хотят пользоваться имеющимся оборудованием. Путем долгого диалога некоторые ситуации удается корректировать. И надо признать, что сейчас государство стало разговаривать с бизнесом на стадии разработки проектов. Многие крупные сети идут в пилотные версии, потому что это дает возможность повлиять на процесс работы и принятие итогового решения. Это очень важно.

«Круглый стол» по ритейлу. 2018 год. Анна Зайкова.

Кто такой Андрей Карпов?

Андрей Карпов родился 27 сентября 1976 года в Енисейске. Окончил Красноярский государственный технический университет и Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. С 2008 по 2010 год — заместитель гендиректора по работе с государственными органами компании «Лента». С 2013 года — исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли, а с 2015-го — председатель правления, президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Член экспертного совета по вопросам развития торговой деятельности при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

В Алтайский край Андрей Карпов приехал по приглашению Александра Ракшина, руководителя сети «Мария-Ра».

Цифра

210 млрд рублей составляет в Алтайском крае оборот розничной торговли