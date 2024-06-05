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Экономика
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Три причины внедрить чат-ботов в современный бизнес

Одно из важных качеств, которое отличает успешных предпринимателей, гибкость.

Источник: ru.freepik.com/автор/freepik

Нужно постоянно менять подход, внедрять новые инструменты, чтобы быть на шаг впереди конкурентов. Если говорить о новшествах, то сейчас одно из них это чат-боты. Это специальные программы, которые способны имитировать «живое» общение с потенциальными клиентами. Чаще всего эти программы используются в мессенджерах:

  • Telegram (Телеграмм);
  • Discord (Дискорд);
  • Яндекс.Мессенджер;
  • Dialog (Диалог).

Эффективное решение для взаимодействия с целевой аудиторией через мессенджеры предлагают чат-боты. Они отличаются эффективностью в использовании. Такие приложения работают круглосуточно, поэтому повышается уровень сервиса. Это положительно сказывается на лояльности клиентов, которые оперативно могут получить ответы на интересующие их вопросы. Предприниматели и руководители могут при этом сократить штат сотрудников, так как одно приложение заменяет собой команду менеджеров.

Посредством внедрения чат-ботов, разработку которых можно заказать здесь https://webformat.kz/, на практике решается ряд важных для любого бизнеса задач:

  • автоматизация работы с клиентами;
  • гарантия доступа к сведениям;
  • увеличение выручки.

Как можно использовать чат-ботов при ведении бизнеса

При разработке ПО создается приложение, которое соответствует запросам конкретного бизнеса. Оно может внедрять как в мессенджеры, так и использоваться на веб-сайтах в сети. Чаще всего приложения с искусственным интеллектом используются для обслуживания клиентов. Они консультируют по поводу наличия товаров, стоимости, условий оплаты и доставки. Такие программы функционируют круглосуточно, поэтому клиент может получить необходимую информацию в удобное для него время. Это положительно сказывается на лояльности, повышает уровень продаж и общий рейтинг компании.

Чат-боты могут использоваться для всестороннего диалога с целевой аудиторией. С помощью приложений можно отправлять уведомления, в которых будет сообщаться о запуске новых акций и специальных предложений, о поступлении нового ассортимента товаров. Они могут собирать и обрабатывать сведения о клиентах. Руководители или предприниматели получают оперативный доступ к данным, которые помогают скорректировать работу, выбрать направление дальнейшего развития.

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