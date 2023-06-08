Продолжается ремонт Чуйского тракта

До 2025 года еще 45 км Чуйского тракта в Алтайском крае расширят с двух до четырех полос. В грядущем дорожно-строительном сезоне работы пройдут на шести участках в Тальменском, Косихинском, Троицком, Зональном и Бийском районах края. Ремонт выполняется в том числе за счет средств, поступающих от госсистемы «Платона», — одного из основных источников финансирования Федерального дорожного фонда. В 2022 году благодаря работе системы поступило 39,7 млрд руб. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 км автомобильных дорог в российских регионах.

На данный момент Чуйский тракт соответствует нормативным требованиям на основной протяженности, в крае этот показатель превышает 85%, но не справляется с пропуском ежегодно увеличивающегося транспортного потока, особенно в туристический сезон.

В прошлом году Чуйский тракт отмечал свой столетний юбилей. Росавтодор к этой знаменательной дате отремонтировал около 100 км его протяженности. Дорожные работы велись на территории «двух Алтаев». В Республике Алтай повысили транспортно-эксплуатационные характеристики участков, ведущих к популярным туристическим объектам, а в Алтайском крае основной задачей стало расширение трассы. Из двух полос в четыре перевели четыре участка в Тальменском, Первомайском и Косихинском районах края общей протяженностью 25 км: км 143 — км 150; км 173 — км 183; км 212 — км 216; км 230 — км 234. Последний ввели в строй с опережением графика на год. Встречные потоки на всех четырех объектах разделили металлическим барьерным ограждением, устроили разворотные петли, построили новое электроосвещение общей протяженностью 20 км.

Госсистема «Платон» обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, а также сбор фактической статистики и роста «прозрачности» рынка грузоперевозок. Сегодня к госсистеме подключились более 790 тысяч перевозчиков и компаний — владельцев 1,7 миллионов грузовиков. Абсолютное большинство предпринимателей и логистических компаний, работающих на федеральных трассах, зарегистрировались в системе, рассказал руководитель Сибирского филиала компании-оператора «Платона» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Денис Крылов. Лидеры по регистрации — Красноярский край (22 тыс. грузовиков) и Новосибирская область (19 тыс.), Иркутская область (17 тыс.), Алтайский край (15 тыс.) и Омская область (13 тыс.).

Госсистема «Платон» не только обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, но и сбор фактической статистики о рынке автомобильных грузоперевозок. Юридически значимые данные, поступающие с 500 рамок и 122 специальных автомобилей контроля, бортовых устройств и маршрутных карт, позволяют анализировать целый ряд параметров: от фактической структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных федеральных трасс, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

Благодаря государственной системе «Платон» в России появилась достоверная юридически значимая статистика об автомобильных грузоперевозках, что делает этот огромный рынок прозрачным. Именно в целях поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии отрасли и формировании равной конкурентной среды, недавно Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России на основе данных госсистемы «Платон» был создан рейтинг «Надежный перевозчик России». В этом году его лауреаты были награждены во второй раз.

В этом году лауреатами стали компании: «Сельта», X5 Transport, ДЛ-Транс, «Делко», ITECO, «Монополия», «Лорри», Wildberries, Авто-ПЭК, «Союз-Логистик», «Лонгран Логистик», «ДжиИксО Лоджистикс», «Сияние ТК», «ТК ЭКСИС» и Д-ТРАНС.