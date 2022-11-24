Проект российского олигарха в Алтайском крае за 7 млрд рублей выходит на финишную прямую

Весной 2023 года агрохолдинг «Румелко-Агро» одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина начнет завозить скот на свою площадку в Заринском районе. Об этом altapress.ru сообщили источники, знакомые с проектом. Многие работы на объекте уже подходят к завершению.

Скорее всего, скот на площадке в селе Яново появится к маю. Здесь будет размещаться вся необходимая инфраструктура: животноводческий блок, рассчитанный на 6 тыс. голов скота, включая 3 тыс. дойного стада и агрономический блок.

С октября 2022 года на объекте проводился монтаж основного технологического оборудования.

Также на комплексе уже осуществлялись пусконаладочные работы нового элеватора производительностью до 100 тонн в час и хранением до 10 тыс. тонн сельхозпродукции.

Объем инвестиций на данный момент составляет более 3 млрд рублей, общий бюджет проекта в Алтайском крае — 7 млрд, сообщал минсельхоз региона. Комплекс планируется к запуску во втором квартале 2023 года. При выходе на производственную мощность здесь будут получать около 30 тыс. тонн молока в год.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

Что еще строят

В конце 2022 года еще один крупный молочный проект планируется завершить в Смоленском районе. Речь идет о строительстве молочного комплекса сельхозпредприятием «Агро-Сибирь». Первая очередь объекта на 600 голов скота уже запущена.

Изначально стоимость проекта оценивалась в 550 млн рублей, однако сейчас понятно, что итоговая сумма окажется выше, сообщил на экспертном совете ИД «Алтапресс» коммерческий директор Олег Панькин.

В 2022 году хозяйство закупило партию племенного скота в Тюменской и Новосибирской областях. По итогам 2022 года продуктивность в «Агро-Сибирь» должна достичь 8,5 тыс. кг молока на корову.