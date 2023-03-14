14 марта
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Экономика

Холдинг «Алтайлес» просит не путать его с КАУ «Алтайлес»

КАУ «Алтайлес» — это краевое автономное учреждение, подведомственное региональному Минприроды. За незаконную рубку лесных насаждений прокуратура взыскала с КАУ «Алтайлес» 20 млн рублей.

Лес.
Лес.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».

Холдинг «Алтайлес» — коммерческая компания, в структуру которой входят 15 предприятий. Они занимаются заготовкой, переработкой древесины, созданием новых лесов, выпуском современной продукции из дерева (комплекты домов, бань, гостиниц из клееного бруса, МДФ, пиломатериалы, погонажные изделия, пеллеты, брикеты, дрова). Компания ведет работу в строгом соответствии с законом, реализует экологические, природоохранные и просветительские проекты. Подробнее можно посмотреть на официальном канале: https://t.me/altailes_holding

Кстати, на территории Алтайского края и Республики Алтай действует более 5 организаций, в наименовании которых есть слово «Алтайлес».

Лес.
Лес.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».
Лес.
Лес.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».
Лес.
Лес.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».
Лес.
Лес.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».

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