Холдинг «Алтайлес» просит не путать его с КАУ «Алтайлес»

Холдинг «Алтайлес» — коммерческая компания, в структуру которой входят 15 предприятий. Они занимаются заготовкой, переработкой древесины, созданием новых лесов, выпуском современной продукции из дерева (комплекты домов, бань, гостиниц из клееного бруса, МДФ, пиломатериалы, погонажные изделия, пеллеты, брикеты, дрова). Компания ведет работу в строгом соответствии с законом, реализует экологические, природоохранные и просветительские проекты. Подробнее можно посмотреть на официальном канале: https://t.me/altailes_holding
Кстати, на территории Алтайского края и Республики Алтай действует более 5 организаций, в наименовании которых есть слово «Алтайлес».
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