Пшенице не дали ходу. На Алтае эксперты обсудили, что ждет зерновую отрасль после начала спецоперации и что делать

Российская зерновая отрасль готовится жить в новой реальности. После 24 февраля экспорт зерна почти полностью остановился. К каким последствиям приведет экспортная пауза? Может ли Китай стать альтернативным покупателем этого и других видов российского продовольствия? Что нужно сделать правительству, чтобы АПК выдержал новые вызовы? Ответы на эти вопросы искали эксперты 15-й Зимней зерновой конференции, прошедшей в начале марта в алтайской Белокурихе.

«Но тут вмешалась геополитика»

Два сезона подряд Россия была экспортером пшеницы № 1, говорит Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка. По данным на конец февраля Россия уже вывезла 27 млн тонн зерна, приводит данные Владимир Петриченко, гендиректор компании «ПроЗерно».

Если бы ситуация развивалась без форс-мажоров, экспорт зерна в сезоне 2021−2022 годов составил бы рекордные 42−43 млн тонн. В том числе пшеницы — 33 млн тонн.

Но вмешалась геополитика: после начала спецоперации в Украине российский экспорт зерна почти полностью остановился.

Валерий Гачман ( слева , Союза зернопереработчиков Алтая) и Владимир Петриченко ( «ПроЗерно»). Архив ЗЗК.

«Ручеек вместо полноводной реки»

По словам Дмитрия Рылько причерноморские порты резко сократили отгрузку зерна, порты Прибалтики «закрыты неформально», в портах Азова отсутствует навигация.

«Если ничего не поменяется в ближайшие недели, то из причерноморских портов пойдет довольно тонкий ручеек вместо большой полноводной реки», — предполагает Дмитрий Рылько.

По оценкам Владимира Петриченко, в этом сельхозгоду экспорт зерна может составить намного меньше ожидаемого — 35−36 млн тонн, из которых 27 млн тонн — пшеница. В то же время Украина, еще один крупный экспортер зерна на мировые рынки, остановила отгрузки полностью.

Владимир Петриченко на 15-й Зимней зерновой конференции. ЗЗК.

Из-за закрытия портов Причерноморья, по прогнозу Петриченко, сократится и экспорт не только зерна, но и подсолнечного масла. По его оценкам, сокращениям составит 25% (до 2,9 млн тонн).

«Затраты на производство возросли на 30%"

Надо сказать, что ситуация разворачивается на фоне «ковидной» или «постковидной» экономики. После начала пандемии правительства закачали (и продолжают закачивать) в мировую экономику серьезные денежные ресурсы, говорит Дмитрий Рылько. Результатом «накачки» стала высокая инфляция.

Рост цен биржевых товаров начался с 22 апреля 2020 года, и с этого времени цены непрерывно идут вверх. В 2021 году правительство России приступило к жесткому регулированию внутреннего рынка: со 2 июня ввело плавающую экспортную пошлину.

«Пошлина в сочетании с квотированием экспорта в значительной мере должна была оградить конечного потребителя от инфляции. Озабоченность нашего правительства обоснована, потому что доля расходов на продовольствие — 27%", — отмечает Рылько.

Дмитрий Рылько на 15-й Зимней зерновой конференции. ЗЗК.

Между тем, по словам Валерия Гачмана, инфляцию, в том числе продовольственную, сдержать так и не удалось. Хотя, как считает Рылько, регулирование все же способствовало стабилизации цен на внутреннем рынке. При этом все издержки, которые несут крестьяне на покупку ГСМ, удобрений и технику возросли существенно.

«Затраты на выращивание зерновых выросли в целом на 30%", — привел данные Александр Лукьянов, аграрный вице-губернатор Алтайского края. Тем не менее сельхозпредприятия остались в плюсе: рентабельность растениеводства в крае достигла 70%.

«Чем дальше открытие портов , тем горячее сковородка»

Между тем мировые рынки отреагировали на изменения моментально: в первую же неделю после начала спецоперации цены на зерно начали стремительно расти. На Чикагской зерновой бирже рост колоссальный — по данным «РИА новости», за первые три дня пшеница подорожала на 22,2%, и это больше, чем за весь февраль.

Пшеница. Олег Богданов

«Расчетные котировки на нашу пшеницу на причерноморские базисе за неделю возросли в 315 долларов за тонну до 395. Но эти котировки номинальные — реальный рынок сейчас замер», — объясняет Петриченко.

Остановился экспорт не только из российских и украинских портов: не отгружают зерно Молдавия, Румыния и Болгария, хотя их порты открыты, — очевидно, экспортеры взяли паузу для пересмотра «ценников».

«Нет желающих исполнять контракты по старым ценам. Вероятно, они предполагают выждать, объяснить это военными рисками, чтобы не исполнять старые контракты, и «перезагрузиться» на новые, более высокие цены. Вот это нас ждет в апреле-мае, и чем дальше открытие торговых портов, тем выше будет цена и тем горячее накалится эта сковородка», — полагает Владимир Петриченко.

На 15-й Зимней зерновой конференции в Белокурихе. Altapress.ru

«Запас карман не тянет»

Резко «стрельнуть» вверх, по идее, должны были и внутренние цены, размышляет Дмитрий Рылько. Однако традиционные российские экспортные каналы почти закрыты и никто, собственно, не знает, когда они откроются — а пауза может продолжаться достаточно долго.

Эксперты прогнозируют: переходящие запасы зерна в России существенно возрастут — до 19−20 млн тонн. В том числе запасы пшеницы возрастут, по прогнозам, на 5 млн тонн (до 13,3 млн).

Между тем, для того, чтобы обрушить рынки, достаточно 3−5% излишков «товарного зерна» предназначенного к реализации, объясняет Валерий Гачман, президент Союза зернопереработчиков Алтая. Приведет ли рост запасов к обрушению цен на зерно внутри страны? На внутреннем рынке могут сработать другие факторы.

Андрей Клепач , главный экономист ВЭБ , на конференции в Белокурихе. Архив ЗЗК.

«С учетом сокращения поставок зерна Украиной этот запас может оказаться не такой уж и большой бедой, особенно с учетом того, что уровень цен к концу текущего сезона и началу следующего может оказаться весома высоким. Пугаться этой цифры особенно не стоит, хотя, конечно, выглядит она угрожающе», — говорит Петриченко.

В общем, эксперт исходит из того, что российская пшеница в условиях резкого спада поставок с Украины будет весьма востребована на мировом рынке. Крупнейшие же импортеры российской пшеницы — Турция, Египет и Казахстан.

«Будем иметь рост себестоимости»

Так или иначе, на рынке пока царит неопределенность. Более или менее ясно, что урожай в России будет больше прошлогоднего — по оценке Владимира Петриченко, он составит 127 млн тонн (в 2021 году — 121,3 млн). В том числе 82,5 млн тонн пшеницы (в предыдущем сезоне — 76 млн).

Уборка урожая на Алтае. Олег Богданов

Эксперт приводит данные гидрометцентра на конце ноября: «Исследование показало минимальное за 20 лет состояние плохих или не взошедших посевов». При этом возможно снижение урожая яровых культур — но, по словам гендиректора «ПроЗерно», для России оно будет, скорее всего, не критичным.

В Алтайском крае, по оценке вице-губернатора Александр Луктянова, засеют 5,3 млн гектаров, что на 42 тыс. гектаров больше прошлогоднего.

А вот условия проведения полевых работ будут экстраординарными. Кредиты в условиях роста ключевой ставки в 20% могут стать недоступными для аграриев, затраты на сельхозпроизводство вновь возрастут.

«Совершенно очевидно, что мы будем иметь рост себестоимости в силу удорожания всего. И для этого, конечно, надо снять экспортные пошлины и другие ограничения. Нужны кредиты, а при такой ключевой ставке — дополнительное субсидирование под посевную, приобретение средств защиты растений и запчастей», — говорит Петриченко.

Кредиты должны способствовать росту благосостояния , а не наоборот.

Владимир Петриченко считает критически важным субсидирование государством не только аграриев, но и производителей средств защиты растений и сельхозтехники. Масштаб государственной поддержки, в которой нуждается АПК и связанные с ним отрасли в условиях санкций, вероятно, весьма велик — Петриченко даже назвал это «национализацией».

Добавим, что в дни зерновой конференции (2−4 марта) Минсельхоз России опубликовал информацию об увеличении господдержки аграрно-промышленному комплексу. Правительство дополнительно выделит 12 млрд рублей на поддержку льготного лизинга сельхозтехники, а размер субсидирования по кредитам увеличится до 100% ключевой ставки ЦБ.

Китай. Yang Shuo/СС0

«Китай — беспокойный пассажир»

Эксперты зерновой конференции обсудили и альтернативные каналы поставки российского продовольствия (не только зерна) — в том числе все тот же Китай, который и сегодня занимает в структуре российского экспорта первое место. Основные статьи экспорта в эту страну — нефть и газ.

Но Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, один из авторитетнейших экспертов зерновой конференции, полагает: надо наращивать и поставки продовольствия — в том числе переработанной продукции: фасованной муки, колбасных изделий, сладостей и т.п.

Правда, Китай — непростой партнер. Мария Шостак, директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», назвала его «беспокойным пассажиром», о котором неизвестно, что он будет покупать на следующий год.

«Мы очень много возлагали надежд на Китай, много делегаций приезжали, их встречали, доказывали, что наши алтайские продукты замечательные. В 2020 году Китай был лидером по импорту алтайского рапса. В текущем сезоне импорт рапса резко, в 10 раз, сократился. При этом алтайские сельхозтоваропроизводители сделали все необходимое — закупились хорошими семенами, обследовали их, обеззаразили склады, исследовали на карантинных вредителей — понесли большие затраты», — объяснила Шостак.

Отправка рапсового масла в Китай. Предоставлено ГК «Благо».

«Китай готов закупать продовольствие»

И все же Алексей Маслов считает Китай весьма перспективным покупателем продовольствия.

«Китай может себя обеспечить продуктами питания лишь на 30−40%. Механизация сельского хозяйства в этой стране очень низкая, в сельской местности живет 37% населения, но значительная их часть — пожилые люди, не работающие в сельском хозяйстве», — говорит он.

По словам эксперта, в Китае использование хлебо-булочных изделий очень высокое, «различные пампушки — это обязательная часть стола, спрос на зерно и качественную муку растет».

Иначе говоря, восточный сосед готов закупать продовольствие в других странах и снял ограничения на поставки из России. Однако старые модели взаимодействия с этой страной уже не работают, говорит Алексей Маслов.

Из Алтайского края начали отправлять продукцию в Китай в уникальной таре. Анна Зайкова

«Регистрируйте все»

Найти оптовых покупателей в Китае сложно — желающих продать большой стране продукты в мире много, конкуренция высокая.

«Сегодня Китай начала закупать небольшие объемы зерна из Латинской Америки — прежде всего, из Аргентины. Зерно начали выращивать вьетнамцы: они не дают большого объема, но в совокупности составляют конкурентную среду. Кроме этого, зерно продает китайцам и Казахстан, — объясняет Маслов.

Надо не искать оптовых покупателей, а стараться зайти внутрь Китая — открывать там свои предприятия, патентовать всю продукцию и получать разрешения на торговую марку, говорит Маслов.

Китаевед Алексей Маслов на 15-й Зимней зерновой конференции. ЗЗК.

«Это более сложная схема. Но китайские коллеги говорят, что Китай с большой радостью будет принимать российские капиталы для создания совместных компаний. Но здесь не все так просто. Регистрировать в Китае надо абсолютно все — вид упаковки, название на русском, английском и китайском языках и так далее. Это нужно, потому что иначе украдут все, что можно украсть. Я бы от имени регионов открывал в Китае торговые дома, потому что по отдельности компании разорятся», — подчеркнул Алексей Маслов.

Эксперт полагает, что к концу года объем торговли с Китаем возрастет на 10−15%. Хотя, конечно, на Китае свет клином не сошелся и есть другие перспективные рынки, говорит он.