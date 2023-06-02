Пять лет устойчивого роста. На чем взлетела промышленность Алтайского края

Состояние промышленности Алтайского края, ее точки роста и стоящие перед отраслью вызовы, а также почему локомотивом алтайской индустрии оказалась вовсе не оборонка, обсудили руководители предприятий, ученые и чиновники на круглом столе «Послание губернатора 2023: точки роста алтайской промышленности» , прошедшем в техническом университете 1 июня.

На подъеме

Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края заявил, что в текущий момент промышленность Алтайского края находится на подъеме и демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних пяти лет. При этом в Сибирском федеральном округе (СФО) снижались объемы производства в 2020 году, а в целом по РФ — в 2020 и 2022 годах.

Министр отметил, что на Алтае основные показатели не снижались ни в период пандемии, ни в 2022 году на фоне антироссийских санкций. Он уточнил, что во всем СФО подобную устойчивость индустрии демонстрировали всего два региона из 10 — Иркутская область и Алтайский край.

Драйверы алтайской индустрии

Оборонные заводы региона загружены, наращивают объемы выпуска продукции. Глава Думы Бийска Сергей Ларейкин отметил, что на бийских предприятиях уже организованы работы в три смены, а кадровый дефицит повлек за собой рост заработной платы.

Однако считать оборонную отрасль драйвером всей алтайской промышленности в корне неверно. Ее локомотивами выступают, скорее, вагоностроение, производство автокомпонентов, котельного оборудования, а также легкая и пищевая промышленности.

Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края. Фото: Анна Зайкова.

Вячеслав Химочка,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

Сразу хотел бы развеять один из мифов — неоднократно в СМИ писали о том, что подъем промышленности края и в прошлом году и в этом связан с ростом оборонки. Она вносит свой вклад, но ее доля составляет только 5% от общего объема промышленного производства в регионе. Поэтому ее стабильная работа важна, отрасль является одной из точек роста для промышленности края в ближайшие годы, но не только она обеспечивает рост показателей.

В чем сила, Алтай?

Алтайский край занимает ведущие позиции по целому ряду выпускаемых товаров — комплектующих для техники, химических продуктов и других товаров. В частности, регион единственный производитель:

Шин для авиации — первые отечественные авиашины для самолета Sukhoi Superjet выпущены в Барнауле на заводе «ЯШЗ Авиа» и уже проходят испытания. Кроме того, завод разрабатывает шины для самолетов МС-21.

Природного сульфата натрия — здесь расположено уникальное месторождение этого ресурса и единственное в стране предприятие по его добыче.

Топливных систем для дизельных двигателей — их выпускают только на Алтайском заводе прецизионных изделий. Обойтись без них не может, например, КАМАЗ.

Колесных дисков для крупногабаритной техники — в России их выпускает только Барнаульский завод прессового оборудования.

Кроме того на новоалтайском предприятии ЗИАС-Машинери делают 3D-принтеры, признанные лучшими в России. В Новоалтайске и Барнауле производится более 20% всех грузовых вагонов страны, а предприятия сельхозмашиностроения региона занимают лидирующие места по выпуску целого ряда позиций.

Санкции Алтайскому краю не страшны

Одним из преимуществ Алтайского края выступает отсутствие зависимости от природных ресурсов. Индустрия региона на 86% состоит из обрабатывающих производств.

Кроме того, исторически внешнеэкономическая деятельность Алтая ориентирована на дружественные азиатские страны. Все это нивелирует влияние на край различных западных санкций.

Спрос на продукцию большинства машиностроительных предприятий значительно вырос, многие заводы просто не справляются с возросшими заказами. А некоторые предприятия в последнее время ежегодно прирастают по выпуску продукции в полтора, а то и два раза.