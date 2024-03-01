QR-код на зарплату — инновация Сбера для зарплатных клиентов

Сбербанк предложил предприятиям, подключившим зарплатный проект в Сбере, уникальный сервис для получения реквизитов своих сотрудников для выплат зарплаты по QR-коду. Он позволяет экономить время обеих сторон и упрощает взаимодействие между работодателем и его сотрудниками. Перевести зарплату в Сбер теперь можно онлайн: нужен только QR-код от работодателя.

Работодатель в интернет-банке для юридических лиц СберБизнес генерирует QR-код и передаёт его работникам любым удобным способом. После этого сотруднику остаётся только отсканировать код в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в отделении банка и направить работодателю в СберБизнес номер счёта в Сбере, на который он хочет получать зарплату. При необходимости работодатель попросит донести бумажное заявление на перевод зарплаты — уведомление об этом поступит сотруднику в приложении.

Если действующей карты нет, её легко и быстро выпустить в СберБанк Онлайн* и также направить реквизиты работодателю по QR-коду. При необходимости можно обратиться за помощью в офис банка или к представителю банка на предприятии.

В обоих случаях реквизиты моментально попадают к работодателю в СберБизнес и он может перечислять по ним зарплату. После зачисления первой зарплаты сотрудник получит доступ к привилегиям Сбера. Среди них — лучшие условия по кредитам и вкладам, скидки на ипотеку, мобильную связь, сервисы здоровья и налоговый вычет.

Екатерина Гарцева,

директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:

С запуском этого сервиса мы открываем новый этап взаимодействия между работодателями и сотрудниками — весь процесс становится моментальным. Сбер предлагает пользоваться им абсолютно бесплатно. Кроме оцифровки процесса новый сервис делает его ещё и более экологичным, так как сводит к минимуму использование бумаги при приёме на работу новых сотрудников за счёт отказа от бумажных заявлений.

* Для Android — в версии не ниже 14.8, для iOS — не ниже 15.3.

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