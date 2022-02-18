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Экономика
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Работники «Михайловского завода химических реактивов» прошли новый этап обучения инструментам бережливого производства

Новый этап очных обучений участников рабочей группы инструментам бережливого производства состоялся 10 февраля на предприятии ООО «Михайловский завод химических реактивов» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Тренинги по теме «Стандартизированная работа» проведены силами экспертов Регионального Центра Компетенций в сфере производительности труда.

Обучение направлено на моментальный перенос приобретенных знаний и навыков на практику и решение актуальных рабочих задач, а именно — на создание эталонного участка производственного потока «Производство гранулированного сульфата аммония», который наглядно продемонстрирует работу инструментов бережливого производства.

В частности, при выполнении сотрудниками предприятия практического задания «Стандартизированной работы» использовался видеоролик операции «мелкая фасовка химических реактивов».

Участники тренинга смогли отработать навыки хронометража, разделения работы на циклическую и периодическую, пошагово проработать применение данного инструмента по установлению оптимальных методов работы и последовательности операций, гарантирующих безопасность и качество выпускаемой продукции под запрос заказчика.

Напомним, что ООО «Михайловский завод химических реактивов» вступило в активную фазу реализации национального проекта «Производительность труда» с декабря 2021 года.

В течение первых трех месяцев в компании проводится диагностика пилотного производственного потока, разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных потерь и создается эталонный участок.

Кроме того, проводятся специализированные обучения, которые помогают внедрению инструментов бережливого производства, способствующих повышению производительности труда.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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