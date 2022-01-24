«Рассвет». Представляем лучший проект социального предпринимательства в Алтайском крае

Рубцовское предприятие «Рассвет» от Всероссийского общества слепых неспроста стал лучшим проектом в сфере обеспечения занятости лиц, нуждающихся в социальном сопровождении. Здесь может найти себе работу любой — от пенсионера до слепоглухонемого. Расскажем, в каких условиях и чем они занимаются.

Кто и что изготавливает

«Рассвет» появился в Рубцовске еще в далеком 1943 году. С самого основания здесь работали люди с ограниченными возможностями здоровья и неограниченным желанием жить и трудиться. С фронта возвращались покалеченные солдаты, которые сильно повредили или вовсе потеряли зрение. Здесь они и смогли отдать долг родине.

Как отметила начальник отдела материально-технического снабжения и сбыта, а также автор проекта Юлия Лазун, осенью на учете в центре занятости стояли 9,6 тыс. рубцовчан с различными группами инвалидности.

«Конечно, мы даем работу не только слабовидящим и слепым — их, благодаря шагнувшему прогрессу, в нашем городе, к счастью, не так много, — рассказывает она. — Но и людьми с инвалидностью, которых в нашем коллективе — половина, не ограничиваемся. Одна четвертая часть работников — пенсионеры, бывшие заключенные, матери-одиночки и другие уязвимые социальные группы».

Сегодня предприятия работает по четырем направлениям — деревообработка, производство корпусной мебели, сувениров и мягкого инвентаря — матрасов, подушек, одеял, постельного белья. В этом году начали шить утеплители для машин и палатки.

«Мы постоянно развиваемся, в прошлом году подавались на грант — не вышло. Но все равно купили деревообрабатывающий станок, который позволит выпускать двухъярусные деревянные кровати, фасады, двери с резными фигурами. А в этом году мечтаем принять на работу еще больше швей и открыть трикотажный цех. Для этого нужно купить оборудование», — отмечает автор проекта.

Продукцию «Рассвета» охотно раскупают не только в Рубцовске, но и по всему региону. Продают через Telegram, Instagram, Одноклассники, а еще хотят сделать новый сайт.

Также предприятие работает с социальными учреждениями — Озерским домом-интернатом, поспелихинскими школами и детскими садами и многими другими.

«Стараемся идти в ногу со временем, для федеральной программы „Точки роста“ изготавливаем специальную мебель для школ — недавняя партия уехала в деревню Малая Шелковка», — рассказывает руководительница.

Лучший проект социального предпринимательства в Алтайском крае. ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет»

Как и ради чего работают

Продажами вместе с коллегами успешно занимается Наталья Ермакова, которая абсолютно ничего не видит. «Продает по телефону, спокойно может работать в Word — для этого на компьютере установлена специальная программа. Очень коммуникабельная работница с грамотной речью, хорошо выполняет планы продаж», — рассказывает о подчиненной Юлия Лазун.

Игорь Беляев, супруг Натальи Ермаковой, тоже тотально слепой. Сейчас работает в швейном цехе, изготавливает ватные матрасы и одеяла. Его можно назвать универсальным сотрудником — долгое время участвовал в дизайне и сборке сувениров, а также отлично умеет собирать табуреты — по 50 штук в день.

«Недавно на пенсию ушел слепоглухонемой сотрудник. Он лучше всех изготавливал матрасы. Конечно, были проблемы с общением. Но он руками узнавал каждого сотрудника», — рассказывает автор проекта.

Важным лицом предприятия является его генеральный директор — Евгений Козлов. Как отмечают сотрудники, он работает в «Рассвете» более 40 лет и помог пережить ему сложные времена. Также директор, как бывший инженер, сам может встать за любой станок. «Он даже шьет. А недавно мы не успевали сдать один заказ, так он сам стал собирать мебель», — добавляют подчиненные.

Что касается условий труда, здесь все безопасно. В швейном цехе есть специальные насадки для машин, чтобы слабовидящая работница или работник случайно не подставили руку под иголку и легко могли шить по прямой.

Главный инженер предприятия разработал специальный станок, на котором Игорь Беляев собирает табуреты. А во дворе «Рассвета» есть специальная площадка для реабилитации, которая помогает людям с ограниченными возможностями тренировать навык ориентирования в пространстве.

С победой в конкурсе лучших проектов социального предпринимательства у «Рассвета» появился хороший проектор с экраном — он нужен был, чтобы проводить презентации и награждения. Награждать сотрудников здесь любят.

«Даем премии. В том числе и для собаки-поводыря. Каждый сентябрь на празднике осени проводим конкурс — каждый создает подделки, за которые вручаются ценные призы», — рассказывает автор проекта.

Конечно, главная функция предприятия — социализация людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в «Рассвете» работают 38 инвалидов всех категорий.

Лучший проект социального предпринимательства в Алтайском крае. ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет»

Юлия Лазун,

начальник отдела материально-технического снабжения и сбыта:

«Представьте, если бы все эти люди сидели по домам? А так работники понимают, что они нужны, держатся за свое дело и получают от него удовольствие».

Справка

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В этом году победителями регионального этапа стали 7 алтайских компаний и индивидуальных предпринимателей — они представят регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.