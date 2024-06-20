Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг АО «Банк Акцепт» на уровне ruBBB+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Банк Акцепт» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Такая оценка неизменна с 2021 года.

Диверсификация деятельности банка по направлениям оценивается как высокая. По данным агентства «Эксперт РА», кредитный портфель ЮЛ и ИП в период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года увеличился на 16%. Для повышения доходности банк перестраивает структуру портфеля, в результате чего кредиты регионам и муниципалитетам, составлявшие годом ранее 23% ссудной задолженности клиентов, снизились по состоянию на 1 апреля 2024 года до 13%. Кредиты ФЛ приросли за тот же период на 26%.

Агентство отметило, что качество корпоративного управления и системы управления рисками в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка.

В настоящее время банк работает в рамках стратегии развития на 2023-2025 гг., в соответствии с которой основными целями являются повышение рентабельности собственных средств до 13,7% к 2026 году при сохранении высокого качества кредитного портфеля, — говорится в сообщении агентства «Эксперт РА».

Ключевыми позитивными факторами, оказывающими влияние на уровень рейтинга, стали умеренно высокая достаточность капитала, адекватное качество активов, сильная ликвидная позиция и другие факторы.

АО «Банк Акцепт» — универсальный региональный банк, специализирующийся на кредитовании и РКО юридических лиц, регионов и муниципалитетов, а также кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Головной офис банка располагается в Новосибирске. Дополнительные офисы находятся в Новосибирской области, Барнауле, Омске, Красноярске, а также филиал — в Москве.

АО «Банк Акцепт». akcept.ru. Лицензия ЦБ РФ №567.

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