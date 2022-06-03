«Рычагов воздействия нет»: почему в районах края «антиваксеры» отказываются прививать скот

Управление ветеринарии Алтайского края направило в Россельхознадзор более 30 обращений об отказах прививать домашний скот от ящура. В «антиваксерах» оказались держатели личных подсобных хозяйств. Только в одном Хабарском районе их набралось сразу 20.

По словам Владимира Самодурова, начальника управления ветеринарии Алтайского края, с начала текущего года в регионе действует программа вакцинации от опасного заболевания — ящура. Таково решение Москвы: специальная комиссия отнесла край к числу неблагополучных из-за граничащего Казахстана. В соседней республике вспышки ящура то и дело возникают.

Владимир Самодуров утверждает: тотальная вакцинация выходит на финишный этап. Более 600 тыс. голов крупного рогатого скота уже привито, вакцину поставили также 140 тыс. голов мелкого скота.

Отказов среди сельхозпредприятий нет, заявляет главный ветеринар. Зато личные подсобные хозяйства нередко ветврачей к себе попросту не пускают, либо отказываются сами вести скот.

Коровы. Анна Зайкова

Подобные факты управление фиксирует и, так как не имеет должных полномочий, передает в Россельхознадзор. Только это ведомство может принимать решение об ответственности за отказ.

В настоящий момент таких обращений направлено более 30, из которых 20 касаются Хабарского района.

Почему возникают отказы

В местной администрации проблему не отрицают — держатели личных подсобных хозяйств в вакцинацию особо не верят. По словам Александра Тонких, начальника местного отдела АПК, причин две. Первая — экономическая.

Коровы. Анна Зайкова

Дело в том, что сама вакцина от ящура предоставляется государством бесплатно, но вот бирку-чип, подтверждающую вакцинацию, частник должен купить.

Сумма вроде бы небольшая (одна бирка стоит 55 рублей), но когда их надо много, например, на отару овец или баранов, люди идут в отказ.

«Мотивируют это тем, что мелкий рогатый скот они держат для себя, а не на продажу. И вакцинировать не видят смысла», — пояснил Александр Тонких.

Второй момент скорее инфраструктурного характера. По словам районного чиновника, не во всех ЛПХ есть возможность привязать крупный рогатый скот, поэтому люди боятся, что крупногабаритные быки весом более 400 кг во время вакцинации просто разнесут загоны.

Коровы и пастух. Анна Зайкова

Какая ответственность за отказ

В администрации Хабарского района понимают необходимость вакцинации от ящура, однако сделать с людьми ничего не могут. В сельсоветы уже направлены рекомендации, в которых просят жителей все же привить скот.

«Других рычагов воздействия у нас нет», — пояснил Александр Тонких.

По словам Владимира Самодурова, хозяйства, которые не привили своих животных от ящура, не смогут получить ветеринарные сопроводительные документы. Без них перевозить скот или продавать его на мясо попросту нельзя.

Для вакцинированных тоже есть ограничения. В течение года предприятия смогут продавать свою продукцию только внутри региона, либо на 10 приграничных с Казахстаном субъектах, которые также обязаны проводить вакцинацию от ящура.