«Росгосстрах»: как владельцам опасных объектов избежать репутационных рисков при аварии

30 марта вступают в силу поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Важнейшее изменение — увеличение с 2 млн до 3 млн рублей лимита возмещения родственникам погибших на опасных объектах и в целом рост на 30% лимитов выплат по каждому из 6 рисков, упомянутых в законе (причинение вреда здоровью, нарушение условий жизнедеятельности, причинения вреда имуществу граждан и юридических лиц, компенсация расходов на погребение).

О необходимости увеличить размер страховых выплат пострадавшим в техногенных авариях говорили давно. Можно сказать, что последнее изменение законодательства, направленное на повышение уровня социальной защиты работников опасных предприятий и жителей прилегающих к ним территорий, является ответом властей на общественный запрос. Но есть нюансы, которые собственники опасных объектов должны учитывать, по крайней мере, в первый год работы по новым правилам. На договоры, заключенные до вступления поправок в силу, не распространяются нормы о повышенных лимитах страховых выплат и страховых суммах. И, следовательно, в случае ЧП владельцы опасных объектов, застраховавшие свою гражданскую ответственность до 30 марта, рискуют оказаться в неоднозначной ситуации.

Дело в том, что страховая компания выплатит возмещение по старым лимитам ОСОПО — то есть, с учетом расходов на погребение, 2,025 млн рублей по каждому погибшему и до 2 млн рублей при причинении вреда здоровью. При этом потерпевшие и правопреемники погибших разницу до установленной поправками в закон новой суммы могут требовать непосредственно с владельца опасного объекта. А это чревато для последних и дополнительными финансовыми затратами, и репутационными рисками.

С учетом этого «Росгосстрах» уже проинформировал своих действующих клиентов о том, что можно избежать этих рисков, перезаключив договор ОСОПО на новых условиях.

«При расторжении договора, оформленного до 30 марта этого года, и заключении нового, уже с повышенными лимитами и страховыми суммами, клиенты могут не беспокоиться о проблеме недострахования их гражданской ответственности на случай ЧП, репутационных рисках, возможных судебных издержках и даже риске банкротства при крупных авариях, — говорит начальник отдела методологии ОСОПО и ОСГОП ПАО СК „Росгосстрах“ Сергей Тимохин. — И, конечно, у страхователя при этом есть возможность перенести часть суммы, подлежащей возврату при расторжении, на новый договор».

Отметим, что за последние три года «Росгосстрах» выплатил по договорам ОСОПО 86,8 млн рублей. К сожалению, компания отмечала и случаи, когда страховых сумм по заключенному владельцем опасного объекта договору было недостаточно для выплаты компенсаций, предусмотренных законодательством, в полном объёме. И эти факты также подтверждают актуальность и важность вступающих в силу поправок, предусматривающих увеличение в среднем на треть размера страховых сумм при страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов, а для угольных шахт — и на более существенную величину.