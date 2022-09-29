Россельхозбанк: Алтайский край в лидерах по производству меда

По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, производство российского меда к концу 2022 года может достигнуть 70 000 тонн, вырастет и экспорт. Законодательные изменения 2022 года в пчеловодстве ускорили тренд на производство и экспорт органического, или так называемого «экомеда». К 2025 году экспорт российского меда может увеличиться до 5,5 тыс. тонн, 15% которых составит органический мед.

Самые медоносные регионы России

Начиная с 2020 года в России наблюдается стабилизация производства меда. В 2021 году в России было произведено 64 225 тонн меда. Лидерами по производству мёда стали Краснодарский (3495 т) и Алтайский края (4481 т), Башкирия (5850 т), Татарстан (4489 т), а также Белгородская (2781 т), Орловская (1517 т), Воронежская (1972 т) и Оренбургская области (1792 т). По оценкам экспертов Россельхозбанка, показатели производства мёда к концу 2022 году могут достигнуть рекордных с 2016 года значений в 70 000 тонн.

Большая часть мёда в России производится малыми формами хозяйствования и фермерами — порядка 94%. При этом порядка 45% произведенного меда фермеры продают оптовикам и переработчикам. Остальная продукция реализовывается на ярмарках, рынках или через Интернет. Это объясняется повышенным доверием со стороны покупателей к нефасованному меду.

Сейчас в России около 150 относительно крупных производителей меда и других продуктов пчеловодства. В государственном племенном регистре зарегистрированы 21 племенная организация, в том числе 2 племенных завода, 18 племенных репродукторов и 1 ассоциация по среднерусской породе. Такие племенные организации находятся в Алтайском и Пермском краях, республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, а также в Рязанской, Тульской и Кировской областях.

Где больше всего любят российский мёд

Экспорт российского мёда в 2022 году осуществляется в 26 стран. Лидерами потребления российского меда в 2022 году стали Польша (342 тонны), Китай (212 тонн), Беларусь (208 тонн), Сербия (164 тонны) и Казахстан (149 тонн). За первые 5 месяцев текущего года экспорт российского меда составил 1455 тонн, превысив показатели аналогичного периода 2021 года на 4%.

«К концу 2022 года экспорт меда может прибавить более 15% к прошлому году, преодолев порог в 4000 тонн. Достигнуть таких показателей Россия сможет в первую очередь за счет увеличения экспорта в Польшу, уже нарастившую импорт меда в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, к 2025 году суммарный экспорт меда российскими производителями может быть увеличен еще на 1500 тонн; помимо Китая, Польши и Беларуси заметные объемы продолжат поставляться на рынки Казахстана и Монголии», — прокомментировала руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Что такое органический или экомёд

Сейчас наблюдается рост популярности меда, маркированного как экопродукт или органический мед, а также продуктов на основе меда (медовые суфле, мед с добавлением фруктов и ягод, медовые сорбеты и щербеты).

Органическим считается мед, полученный на экологически чистой территории из экологически чистого сырья без применения синтетических веществ на всех этапах сбора, производства и переработки.

«В ответ на запрос по здоровому питанию меняются и мировые тенденции потребления, все большее количество людей придерживается здорового образа жизни, стараясь употреблять в пищу только натуральные, экологически чистые продукты. Уже к 2025 году 15% экспорта российского меда, то есть до 600 тонн, будет составлять органический мед. Драйверами роста экспорта эко или органического меда из России могут стать важные регуляторные нововведения, которые направлены на создание условий по сохранению пчелосемей и развитию пчеловодства», — полагает Наталья Худякова.

1 марта 2022 года вступили в силу новые ветеринарные правила установившие правила по содержанию медоносных пчел, ограничения на использование ветпрепаратов во время медосбора, а также требования по размещению пасек относительно объектов негативного воздействия на окружающую среду и социальной инфраструктуры. Также с 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации», особое внимание в котором уделено вопросам предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами, а также сохранения племенной продукции. Таким образом сельхозпроизводителей обязали сообщать пчеловодам сроки и способы проведения работ, наименования пестицидов и агрохимикатов, классы их опасности и опасные свойства. Действие закона должно предотвратить главную причину проблемы развития экспорта — недоверия к российскому меду относительно наличия пестицидов в продукте.

С 1 января 2022 года также требуется соответствие производства меда новому регламенту ГОСТ 33980−2016 «Правила производства, переработки, маркировки и реализации органической продукции», в котором указаны основные правила органического пчеловодства, важного с точки зрения экспорта продукции органического пчеловодства. По оценкам РСХБ эффективное партнерское взаимодействие между пчеловодами и растениеводами страны будет способствовать росту рынка органического меда.

Ключевыми регионами, пригодными для развития органического пчеловодства, по мнению Натальи Худяковой, могут стать Республики Карелия и Башкортостан, Белгородская, Волгоградская, Брянская, Кемеровская, Воронежская и Ростовская области, безусловно, лидерами по производству органического меда могут стать Алтайский, Краснодарский и Приморский края.

АО «Россельхозбанк»