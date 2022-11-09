Россельхозбанк подготовил комплексное предложение для пенсионеров Алтая.

Во-первых, самое простое — получайте положенные выплаты на Пенсионную карту банка. Ваши преимущества — получение процентов на остаток средств по счету, кешбэк 2,5% от суммы операций при оплате товаров и услуг в аптеках, бесплатное снятие наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков на территории РФ, а также возможность накапливать и тратить бонусные баллы при подключении карты к бонусной программе «Урожай» от Россельхозбанка. Для оформления карты необходимо обратиться в ближайший офис банка с паспортом и пенсионным удостоверением, заполнить заявление на предоставление карты, сразу получить карту и прибавку к пенсии.

Во-вторых, к пенсионной карте рекомендуют открыть специальный вклад для пенсионеров, при этом, как правило, условия по вкладам для этой категории клиентов более выгодные, чем по традиционным срочным вкладам. Клиент банка может обладать статусом пенсионера не только по выслуге лет, но и по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также при получении социальной пенсии.

Россельхозбанк предлагает конкурентные условия по сбережению в рамках вклада «Пенсионный плюс» с повышенной процентной ставкой. Выплата процентов ежемесячно (капитализация), снятие средств без потери начисленных процентов, предусмотрено и пополнение. Валюта вклада — рубли РФ. Неснижаемый остаток 500 рублей при максимальной сумме вклада в 2 млн рублей. Срок вклада 365, 730 и 1095 дней.

Сейчас Россельхозбанк проводит акцию «С нами надежно!» по вкладу «Доходный» для пенсионеров, которые не являются клиентами банка. В рамках данной акции возможно оформить вклад «Доходный» до 8% годовых*.

В-третьих, линейка целевых и нецелевых потребительских кредитов Россельхозбанка насчитывает свыше 10 предложений. Большинство из них, включая одну специализированную программу, доступны для оформления пенсионерам. При оформлении кредита «Пенсионный» необходимо учесть требования к заемщику: возраст до 75 лет на момент возврата кредита, постоянная регистрация на территории РФ и пенсионное обеспечение. Срок кредита «Пенсионный» до 5 лет и сумма до 3 млн рублей. К преимуществам данного кредита можно отнести то обстоятельство, что он выдается как работающим, так и не работающим пенсионерам. Есть возможность увеличения суммы кредита за счет дохода созаемщика. Дата и порядок погашения определяется заемщиком. Отсутствует комиссия за выдачу и сопровождение кредита, предусмотрена возможность досрочного погашения без моратория и комиссий. Для оформления заявки на кредит нужны паспорт, пенсионное удостоверение и документ, подтверждающий доход, а при наличии подтвержденной учетной записи на сайте Госуслуги можно получить кредит без подтверждения дохода.

Кроме этого, для вас в любое время суток доступны Мобильный и Интернет-банк. Это удобное, безопасное и максимально оперативное управление банковскими продуктами через интернет самостоятельно в любое время и без посещения офиса. Подключение бесплатно. В мобильном и Интернет-банке вы можете управлять уже имеющимися и оформлять новые продукты: кредитные и дебетовые карты, потребительские кредиты, вклады и счета. Оплачивать мобильную связь, ЖКХ, интернет, штрафы и налоги. Переводить деньги между своими счетами, по номеру телефона и номеру карты клиентам банка, в другие банки и с помощью СБП.

Подробную информацию по продуктам для пенсионеров можно получить в офисах Алтайского филиала Россельхозбанка, по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

*Участником Акции «С нами надежно!» может стать физическое лицо, не обслуживавшееся ранее в АО «Россельхозбанк» до обращения в Банк с целью участия в Акции. Вид вклада: «Доходный»; валюта вклада: рубли РФ; срок размещения денежных средств: 395 дней, 540 дней; процентная ставка при размещении на 395- 7,70%, при размещении на 540 — 8,00%; условия выплаты процентов: в конце срока; остальные условия по вкладу соответствуют условиям вклада «Доходный». Период проведения Акции — c 00:00 (по мск вр.) 21.10.2022 по 23:59 (по мск вр.) 30.11.2022 . Сроки акции могут быть изменены. Организатор Акции — АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3).

АО «Россельхозбанк»