Россельхозбанк продолжит льготное кредитование сезонных работ по ставке до 5%

Россельхозбанк работает в штатном режиме и продолжает финансировать сезонно-полевые работы аграриев, выдавая краткосрочные кредиты, в том числе и по льготной ставке в соответствии с Постановлением Правительства № 1528.

Рост ключевой ставки Банка России, направленный на защиту сбережений населения, неизбежно привел к росту стоимости кредитных ресурсов. Но если часть покупок возможно отложить, то поддержку АПК в текущий момент отложить нельзя. Идет посевная, и кредиты на проведение сезонных работ должны оставаться доступными. Своевременное финансирование в требуемом объеме — одно из обязательных условий для хорошего урожая. Сейчас на банковскую систему легла повышенная нагрузка, но Россельхозбанк продолжает работать в штатном режиме и выполняет все операции в полном объеме. Как опорный банк АПК, мы понимаем свою особую ответственность перед агросектором. Сельхозпроизводители остаются для нас в приоритете. При этом малому и среднему бизнесу мы уделяем особое внимание, понимая, что им сложнее адаптироваться к меняющимся условиям", — прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

В 2021 году Россельхозбанк профинансировал агропромышленный комплекс страны на рекордные 1,7 трлн рублей. Помимо 1,3 трлн рублей для крупных предприятий банк поддержал средний, малый и микробизнес на 242,6 млрд рублей, жителей сельских территорий — на 152,9 млрд рублей. Алтайские аграрии в прошлом году получили финансирование своих проектов почти на 12 млрд рублей, что на 26% больше, чем годом ранее. Большая их часть выдана по льготной ставке.

Из 1,7 трлн рублей — порядка 610 млрд рублей пришлось на сезонные работы в целом по России. При этом более 60% было выдано по льготной ставке. В 2011 году на посевную РСХБ выдал кредиты на сумму 92,6 млрд рублей. Финансирование посевных работ за 10 лет выросло в 3,5 раза до 323,5 млрд рублей по России. Россельхозбанк в Алтайском крае и Республике Алтай ежегодно увеличивает объемы финансирования сезонных работ. Так, объем кредитования на сезонные работы за 2021 год на 10% превысил показатели 2020 года и составил порядка 7 млрд рублей.

Доля РСХБ в кредитовании посевных работ по всей России по итогам 2021 года составила 70%. Банк обеспечил значительный объем работ в крупных сельскохозяйственных регионах России.

В основном аграрии Алтая берут комплексные кредиты на приобретение горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей, кормов и т. д., однако банк предлагает разные продукты, в том числе целевые на определенные работы или отдельные займы для растениеводческих и животноводческих хозяйств. Члены АККОР также пользуются специальным кредитным предложением Россельхозбанка. Кто все делает вовремя или заранее — остается в выигрыше", — прокомментировал исполнительный директор Союза крестьянско-фермерских формирований Алтайского края Александр Вайс.

Для помощи фермерам Россельхозбанк также разработал экосистему Свое Фермерство, объединяющую цифровые решения и сервисы, которые позволяют без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы — это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность.

АО «Россельхозбанк»