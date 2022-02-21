Россельхозбанк увеличил кредитование фермеров

В Москве завершился 33-й съезд АККОР. Представители фермерских хозяйств, государственных органов власти и бизнес-структур обменялись мнениями по актуальным вопросам развития АПК. В делегацию от Алтайского края вошел заместитель директора регионального филиала Россельхозбанка Борис Бабаев .

Одним из центральных событий съезда стало выступление Председателя Правления Россельхозбанка Бориса Листова. В 2021 году РСХБ прокредитовал фермеров на 102 млрд рублей, что на 40% больше чем годом ранее. Борис Листов подчеркнул, что пожелания фермеров — основа для доработки продуктовой линейки и сервисов Банка.

«Я регулярно встречаюсь с руководителями и сотрудниками фермерских хозяйств. Это позволяет оперативно получать обратную связь от фермеров и быстро реагировать на ваши запросы. Одним из главных итогов такого диалога стало новое современное ДБО для юридических лиц. Сегодня я рад объявить, что мы запускаем это приложение — Свой Бизнес. Теперь вне зависимости от местонахождения вы сможете совершать все основные операции со смартфона. Без преувеличения могу сказать, что фермеры выступили соавторами данного продукта, определив необходимый функционал и приняв участие в тестировании ДБО», — отметил Борис Листов.

Делегат съезда Борис Бабаев отметил, что «ежегодная сверка курса Россельхозбанка и фермерского сообщества России проходит на съезде АККОР, и это дает возможность не только предлагать удобные банковские продукты, но и предвосхищать некоторые пожелания наших клиентов. Таким предложением и стал Свой Бизнес».

33-й съезд АККОР. АО «Россельхозбанк».

Глава РСХБ Борис Листов подчеркнул, что банк целенаправленно разрабатывает и внедряет комплекс мер и инструментов, которые призваны сделать работу фермеров более эффективной, а необходимые им ресурсы доступнее.

«Задача Россельхозбанка — чтобы у фермеров было не только минимально необходимое, но и максимально возможное. Крупные агрокомплексы имеют свои научно-исследовательские центры и ИТ-подразделения, которые следят за новыми трендами. У фермеров такой инфраструктуры нет. Поэтому Россельхозбанк взял решение этой задачи на себя. Наши цифровые платформы Своё Фермерство, Своё Родное, Я в Агро позволяют значительно упростить процессы закупок, снабжения, выхода на рынок, подбора и обучения специалистов», — добавил Борис Листов.

Однако, по его словам, любые технологии бессмысленны, если нет специалистов, которые знают, как с ними обращаться. «Понимая, что на фермера не работает кадровое агентство, мы решили взять роль по развитию кадрового потенциала на себя», — отметил глава Россельхозбанка.

С этой целью была открыта «Школа фермера», где обучают всему, что необходимо для старта и развития агробизнеса. В прошлом году «Школа Фермера» заработала в 50 регионах и выпустила почти 2000 специалистов. Первый выпуск «Школы фермера» в Алтайском крае прошел в конце декабря, и 32 участника получили дипломы о повышении квалификации. В этом году «Школа фермера» охватит почти все субъекты РФ и станет Всероссийским образовательным проектом. Кроме того, банк поддерживает специальными стипендиями наиболее талантливых студентов агровузов. 7 стипендиатов этого учебного года обучаются в Алтайском государственном аграрном университете.

После выступления Бориса Листова фермеры выразили благодарность за запуск «Школы фермера» и приложения Своё Родное. По их словам, образовательный проект и маркетплейс помогают качественно улучшить бизнес.

АО «Россельхозбанк»