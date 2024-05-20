На середину мая 2024 года Россельхозбанк предоставил аграриям Алтайского края и Республики Алтай 8,5 млрд рублей, что на 71% превышает результат за аналогичный период прошлого года. 66% от этой суммы сельскохозяйственный сектор получил на льготных условиях.

Общий объём средств распределяется следующим образом: на 4,3 млрд рублей профинансированы предприятия крупного агробизнеса (рост в 2,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), 4,2 млрд рублей (+32%) — доля среднего, малого и микробизнеса в АПК. На сезонные работы выделено 6,3 млрд рублей, рост составил 98%.

Весна пришла, значит пора в поля. Для всех аграриев региона начался самый ответственный период. Тесное взаимодействие с Россельхозбанком на Алтае помогает пройти его с наилучшим результатом. По своему опыту знаю, что аграрии могут получить средства на приобретение спецтехники, земельных участков, коммерческой недвижимости, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на проведение сезонных работ. Грамотные специалисты банка помогают принять оптимальное решение в каждом конкретном случае, — отметил исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

Россельхозбанк увеличил поддержку аграриев Алтая на 71%. Источник: Росстельхозбанк.

Учитывая тот факт, что Алтайский край и Республика Алтай аграрные регионы — своевременное и качественное финансирование отрасли у нас всегда в приоритете. РСХБ способствует развитию фермерства, обеспечивая для клиентов комфортную среду, удобные сервисы и условия для продвижения продукции. Особое внимание банк уделяется финансированию предприятий малых форм хозяйствования агропромышленного сектора. В кредитном портфеле АПК объём кредитов, предоставленных МСП, составляет 55%. Активная работа в цифровом поле экосистемы Своё РСХБ облегчает и ускоряет многие процессы. Ждем клиентов в сети наших офисов и на платформе Своё Фермерство, — подчеркнул директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

В целом по России за 1 квартал Россельхозбанк предоставил аграриям страны 424,6 млрд рублей, в том числе 113,7 млрд рублей по льготной ставке. На сезонные работы РСХБ выдал аграриям 197 млрд рублей (+2%), в том числе 59,2 млрд рублей по льготной ставке.

В числе предприятий-клиентов Россельхозбанка немало таких, которые наравне с обеспечением потребностей внутреннего рынка занимаются и экспортом, стимулируя рост доходов с поставок продукции АПК и поддержку глобальной продовольственной стабильности. Таким экспортно ориентированным компаниям РСХБ предоставил из общей суммы 113,8 млрд рублей.

В Россельхозбанке действует «горячая линия» для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный), на сайте банка rshb.ru в разделе «Кредитные продукты на проведение сезонных работ».

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