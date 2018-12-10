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Экономика
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Россия оказалась на втором месте в мире по производству оружия

Россия обошла Великобританию по производству оружия. К такому выводу пришел Стокгольмский международный институт исследований проблем мира, исходя из данных по экспорту вооружения.

Девушки с оружием.
Девушки с оружием.
опубликовано на obhohocheshsya.com

Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия, сообщает агентство AP. По данным исследователей, Россия по-прежнему отстает от США, однако сумела обойти Великобританию.

Ученые в Швеции пришли к выводу, что в 2017 году продажи российского оружия увеличились на 8,5%. Таким образом, Москва получила 9,5% мирового рынка, общая стоимость которого оценивается в 398,2 млрд долларов, сообщает РБК.

Лидером данного рейтинга остается США с 57% объема на мировом рынке оружия. При этом в рейтинге отсутствует информация о Китае, так как компании из этой страны не предоставляют нужной информации.

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