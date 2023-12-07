Россияне внезапно перестали покупать яхты

Причина — антироссийские санкции. Тем более лодки — не продукт первой необходимости. И параллельный импорт не работает.
Ранее россияне покупали за границей приблизительно тысячу единиц флота в год. И больше половины приходилось на небольшие катера стоимостью до 60 тыс. долларов.
Суперъяхты пользовались меньшим спросом, указывает Lenta.ru.
Ранее во время сильного ливня и шторма роскошную яхту с россиянами выбросило на берег.
Это произошло в районе Владивостока. На борту находилось два человека. Пока неизвестно, выплыли ли они на берег.
Шел сильный ливень. Судно наклонилось в одну сторону и практически упало на берег. Яхта — одна из самых во Владивостоке.
А на Обском море перевернулась яхта с вэдэвэшниками, женщинами и детьми. На судне отмечали День ВДВ. В какой-то момент яхта перевернулась.
На лодке к пострадавшим направилась другая лодка — на помощь.
В результате крушения судна никто не пострадал.