Рост цен на бензин в России назвали временным явлением

В Министерстве энергии России считают, что рост цен на автомобильное топливо на АЗС в стране временным явлением. Об этом сообщают РИА Новости .

«Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания», — прокомментировали в Минэнерго данные Росстата по росту цен на российских автозаправках.

По данным Росстата за период с начала 2023 года по 7 августа средняя стоимость бензина увеличилась на 5,5%.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 5,4%, Аи-95 — на 5,7%, а Аи-98 — на 5%. Меньше всего за указанный период подорожало дизельное топливо — на 0,8%.

Также в министерстве пояснили, что для того, чтобы стабилизировать цены, предпринимаются меры, которые направлены на снижение волатильности.

Ранее как правительство пытается остановить рост цен на бензин в Алтайском крае.