«Ростелеком» в марте завершил строительство волоконно-оптических линий связи еще в шести селах Алтайского края. Доступ к скоростному интернету и цифровым услугам по технологии PON (оптика в дом) получили жители сел Дегтярка, Полевое, Сросты, Бобково, Осколково и Вострово. Компания охватила услугами больше трех тысяч домохозяйств.

Изначально магистральные линии связи до этих населенных пунктов были построены для предоставления интернета местным социальным учреждениям, открытия точек коллективного доступа Wi-Fi и установки станций мобильной связи. С появлением технической возможности оператор приступил к модернизации оборудования и замене медных линий на оптические непосредственно в селах для предоставления цифровых услуг жителям. Компания протянула оптику воздушным путем по опорам линий электропередач.

Основная часть работ прошла в январе и феврале. Доступ к новой сети получили все без исключения домохозяйства. Самый большой объем строительства проведен в Сростках (охвачено 639 домов), Полевом (403) и Дегтярке (414). В настоящее время специалисты «Ростелекома» ведут подключение услуг по заявкам жителей. Сельчане получили доступ к широкополосному интернету на скорости до 200 Мбит/с, а также цифровому ТВ, домашнему видеонаблюдению и другим сервисам компании.

«Ростелеком» построил скоростные линии связи в шести селах Алтайского края. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

На сегодня больше половины наших абонентов в Алтайском крае пользуются скоростным интернетом по современной оптической технологии. В основном приток новых клиентов идет из сельской местности, где современные цифровые услуги доступны для более 100 тысяч домохозяйств. Жители небольших населенных пунктов также имеют возможность доступа к мобильной связи и беспроводному интернету «Ростелекома» и Теле2 по федеральной программе УЦН 2.0. Мы установили сотовые станции уже в 77 селах и продолжаем вести работы.