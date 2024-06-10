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Экономика

РСХБ на ПМЭФ: B2B торговля в АПК меняется прямо на наших глазах

Будущее сбыта сельхозпродукции стоит за цифровыми B2B маркетплейсами и их интегрированием в банковские приложения. Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка подвела итоги развития агрегаторов в отрасли АПК по состоянию на 2024 год.

Взаимоотношения поставщиков и производителей уже почти полностью перешли в цифровое пространство.
Взаимоотношения поставщиков и производителей уже почти полностью перешли в цифровое пространство.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Говоря про e-commerce*, в первую очередь имеются в виду B2C маркетплейсы, ведь розничные покупатели уже могут найти продукцию по любому запросу. Однако в сфере B2B сложнее найти подобные успешные примеры. Взаимоотношение поставщиков и производителей уже почти полностью перешло в цифровое пространство, и их будущее лежит в создании комплексного отраслевого B2B маркетплейса. Согласно прогнозам экспертов РСХБ, в таком случае и поставщики, и конечные покупатели смогут говорить на одном языке в одной сфере, что обеспечит глубокое понимание всех бизнес процессов индустрии.

РСХБ является крупнейшим цифровым оператором товаров для фермерства. Мы создали маркетплейс товаров для агропроизводителей Своё Фермерство и за 3 года дошли от агрегатора до платформы, которая осуществляет реальные сделки. Это способствует продвижению отечественного АПК, российской техники и продуктов, что в свою очередь укрепляет продовольственную безопасность страны. Мы верим, что наша платформа может стать отраслевым маркетплейсом в рамках ЕАЭС и существенно расширить объёмы трансграничной кооперации в области сельского хозяйства, — отметила Елена Батурова.

Сегодня на маркетплейсе Своё Фермерство уже представлено 80% племенных репродукторов в стране и 100% компаний, занимающихся селекцией и генетикой. Платформа также имеет функцию ИИ чатов, которая позволяют обрабатывать запросы потребителей в режиме реального времени. Маркетплейс работает на основе API интерфейса и может быть интегрирован в любое банковское мобильное приложение.

E-commerce, новые сферы взаимодействия в торговле, расширение применения искусственного интеллекта и активное внедрение цифровых решений в индустрии обсудили представители финансовой отрасли и государственных органов, а также генеральные директора крупных торговых сетей во время сессии «Цифровая торговля: от адаптации к инновациям» на полях ПМЭФ.

* E-commerce — это любые продажи товаров онлайн. Чаще всего это покупка вещей в интернет-магазинах, на сайтах, маркетплейсах и в соцсетях. Также используют понятия электронная коммерция, электронная торговля или онлайн-коммерция.

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