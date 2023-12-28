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Экономика
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РСХБ проанализировал сберегательное поведение своих клиентов в 2023 году

Россельхозбанк проанализировал сберегательные портфели своих клиентов. В течение 2023 года клиенты банка размещали большую часть средств на краткосрочных вкладах. Популярность накопительных счетов также возросла.

В РСХБ привлечено во вклады 1,7 трлн рублей.
В РСХБ привлечено во вклады 1,7 трлн рублей.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Низкорисковые способы сохранения сбережений в виде вкладов и накопительных счетов по-прежнему популярны среди россиян. К такому выводу пришли аналитики РСХБ, изучив поведение клиентов банка за 11 месяцев 2023 года.

Объём привлеченных средств в депозиты клиентов за январь-ноябрь 2023 года составил 1,7 трлн рублей (включая переразмещение), что на 54% больше чем в предыдущем году. При этом 47% размещенных средств пришлись на краткосрочные вклады (на 3 и 6 месяцев) со средней суммой 850 тысяч рублей.

В 2023 году мы зафиксировали три всплеска интереса клиентов к депозитам: в марте произошло переразмещение прошлогодних вкладов; в сентябре мы увеличили доходность по сберегательным продуктам в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, что в свою очередь привлекло новых клиентов; а в ноябре вкладчики снова перераспределяли краткосрочные вклады на 3 и 6 месяцев. Можно также ожидать увеличение притока средств клиентов на депозиты во второй половине декабря после очередного роста ключевой ставки, — прокомментировала Елена Волосевич, директор Департамента розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Аналитики РСХБ также фиксируют положительную динамику по накопительным счетам клиентов. Объем размещенных средств в накопительные счета возрос в 1,8 раза по сравнению с показателями 2022 года и достиг ~ 251 млрд рублей. Тенденция на увеличение объемов накопительных счетов связана с удобством и гибкостью их пополнения и управления своими сбережениями.

В период экономической турбулентности сберегательное поведение клиентов Россельхозбанка склонялось к краткосрочным вложениям и диверсификации размещений. Вкладчики предпочитают оставлять меньшую часть средств на накопительных счетах для оперативного управления финансами, а большую — на вкладах, которые имеют большую доходность. При этом отчетливо видна динамика по перекладыванию средств с накопительных счетов на вклады при корректировке банковских условий. Например, по итогам ноября 27% вкладчиков сохранили свои средства на накопительных счетах, а остальные предпочли переместить их на вклады.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

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